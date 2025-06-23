Рада ЄС вводить санкції проти сирійських порушників прав людини у 2025 році

Як повідомляється на сайті Ради ЄС

23 червня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про введення санкцій проти п’яти сирійців, які мають відношення до серйозних порушень прав людини в Сирії. Ці особи були залучені до насильства в прибережному регіоні країни в березні 2025 року та підтримували використання хімічної зброї режимом Башара Асада проти мирного населення.

Серед тих, хто потрапив до санкційного списку, є троє колишніх членів Сирійської республіканської гвардії та Збройних сил, які відповідальні за тортури, позасудові вбивства та інші жорстокі дії щодо ув’язнених під час правління Асада. Зокрема, Мікдад Фатіха, Гайт Далла та Сухайл аль-Хасан після падіння режиму створили озброєні формування, які сприяли релігійній напруженості та підбурювали до насильства, внаслідок чого загинули сотні мирних жителів.

Окрім військових, до списку також увійшли двоє бізнесменів – Мудалаль Хурі та Імад Хурі, які підтримували режим Асада та представляли його фінансові інтереси в Росії, зокрема, допомагаючи фінансувати тяжкі злочини проти людяності, включаючи використання хімічної зброї.

“Перераховані підлягають заморожуванню активів, а надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, їм або на їхню користь, заборонено. Крім того, до них поширюється заборона на поїздки до ЄС.”

У грудні 2024 року сирійські повстанці оголосили про звільнення Дамаска, після чого президент Башар Асад залишив столицю. За інформацією Reuters, літак Асада міг зазнати аварії, але ця інформація не була підтверджена. Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі висловив готовність співпрацювати з новим керівництвом, обраним народом.

Російське Міністерство закордонних справ повідомило, що Асад вирішив передати владу мирним шляхом і залишив країну. Пізніше стало відомо, що він отримав притулок у Росії за рішенням Володимира Путіна. Тимчасовим прем’єр-міністром перехідного уряду Сирії призначили Мохаммеда аль-Башира, близького соратника лідера “Хайят Тахрір аш-Шам” Абу Мохамеда аль-Джолані.

Абу Мухаммад аль-Джолані, відомий також як Ахмед аль-Шараа, був лідером ісламістського угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам”, яке виступало проти режиму Асада. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний період.