ЄС очікує сильний меседж про вступ України на саміті в червні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Європейський Союз сподівається на прийняття “сильнішого меседжу щодо вступу України” під час саміту лідерів, який відбудеться в Брюсселі 26-27 червня. Цю інформацію повідомив високопосадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним.

“Президент (Європейської ради) безумовно прагне отримати більш потужний меседж. Це те, на що він сподівається в підсумкових документах. Сьогоднішня реальність така, що для формального просування в процесі вступу необхідна одностайність. Тому, якщо ми отримаємо дуже сильне послання від 26 країн ЄС, це буде важливим кроком вперед,”

Співрозмовник також зазначив, що в ЄС очікують підтримки з боку всіх 27 країн-членів. Він підкреслив, що навіть якщо на саміті буде висловлено потужне послання від 26 країн, це дозволить продовжити роботу в неофіційному форматі.

“Але давайте будемо реалістами. Якщо ми отримаємо дуже сильне послання на 26-му саміті, це також надасть мандат, принаймні, для продовження роботи в неофіційному порядку. Президент ЄР хотів би, щоб це було узгоджено з усіма 27 країнами, щоб ми могли рухатися вперед у формальному порядку, оскільки Україна дотримується проміжних етапів для просування та відкриття нових кластерів,”

Нагадаємо, що раніше президент Ради ЄС Антоніу Кошта повідомив, що президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Європейського Союзу 26 та 27 червня.