ЄС витратив 23 млрд євро на російські енергоносії у 2024 році – плани відмови до 2030

У 2024 році Європейський Союз, незважаючи на значне зменшення споживання російських енергоносіїв, витратив 23 мільярди євро на їх імпорт. Про це повідомив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен під час дебатів у Європарламенті.

За словами Йоргенсена, до 2022 року половина вугілля, яке імпортував ЄС, походило з Росії, але тепер імпорт цього ресурсу повністю припинено. Частка російської нафти зменшилася з 27% до 3%, а постачання газу з Росії скоротилося з 45% у 2022 році до 13% на сьогодні. Проте, навіть з такими змінами, ЄС у 2024 році все ще сплатив 23 мільярди євро за російські енергоносії.

Єврокомісар також розповів про плани Єврокомісії щодо поступового виведення російського газу з ринків ЄС до 2027 року, а всіх інших енергетичних джерел – до 2030 року. Йоргенсен підкреслив, що метою цих заходів є зменшення негативного впливу на ціни на енергоносії, стабілізація енергетичних ринків та забезпечення правової визначеності.

«Ми будемо рухатися вперед поступово», – зазначив він.

Ден Йоргенсен також анонсував нові правила, які дозволять відстежувати російський газ на ринку. Єврокомісія очікує від держав-членів національні плани щодо поступової відмови від російських енергоносіїв.

«Рекомендуємо подати перші плани вже цього року, щоб відмова була безпечною та підготовленою. Ми також посилимо контроль над нелегальною нафтою, яка потрапляє на ринок через російський тіньовий флот», – додав він.

Ці рішення є частиною більш широкого плану зміни торговельних відносин з Росією у зв’язку з безпековими ризиками. Йоргенсен підкреслив, що Єврокомісія не бачить жодного можливого сценарію для використання «Північного потоку» для транспортування російської енергії до Європи.

«Це відповідає інтересам нашої економічної безпеки. Ми вживаємо різні заходи, які ведуть нас до більш безпечного, сталого та диверсифікованого енергопостачання», – резюмував єврокомісар.

20 травня міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань на відкритті зустрічі G7 у Банфі заявив, що країни “Групи Семи” розглядають можливість зміни обмеження цін на російську нафту.