18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: конфлікт через Словаччину

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

11 липня посли Європейського Союзу знову не змогли досягти згоди щодо 18-го пакета санкцій проти Росії через опір з боку Словаччини. Наступні консультації з цього питання заплановані на вихідні. Цю інформацію підтвердили джерела в ЄС.

Країни-члени обговорили механізм динамічного перегляду цінового коридору, спираючись на пропозицію Європейської комісії. Деякі держави все ще наполягають на введенні обмежень цін на російську нафту, як зазначив один з високопосадовців ЄС. Відомо, що робота над цими обмеженнями продовжується.

Словаччина вимагає від Єврокомісії компенсації або винятку з плану відмови від російських енергоносіїв в рамках ініціативи RePower EU в обмін на підтримку 18-го пакета санкцій.

10 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з проханням терміново зняти блокаду щодо ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти Росії.

У відповідь Фіцо зазначив, що Німеччина повинна бути зацікавлена в тому, щоб Словаччина мала достатньо газу за прийнятною ціною після припинення постачання російського газу в Євросоюз з 1 січня 2028 року, і що замість різких заяв Німеччина могла б допомогти вирішити це питання.

Ціновий ліміт на російські нафтопродукти передбачає зниження з $60 до $45 за барель. Однак після відмови США та G7 підтримати таку нову стелю, деякі країни-члени почали сумніватися в доцільності цього рішення. Зокрема, проти виступають Греція, Кіпр і Мальта.

Огляд 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом Північний потік.

Енергетичний сектор та газ

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти: знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту з порушенням законодавства.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банківська сфера

Перетворення обмежень SWIFT у повну заборону транзакцій: це стосується 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Накладення санкцій на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) разом із його дочірніми структурами.