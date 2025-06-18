ЄС викликав російського посла через напад на дипломата у Владивостоці

Про це пише видання The Guardian

Європейський Союз викликав російського посла в Брюсселі для надання пояснень у зв’язку з нападом на дипломата ЄС, що стався минулого місяця у Владивостоці. Цю інформацію підтвердило видання The Guardian.

“Ми засуджуємо будь-яке насильство проти дипломатів ЄС. Вони повинні мати можливість виконувати свої обов’язки без страху та залякування. Безпека наших співробітників є першочерговою, і ми продовжимо переглядати захист наших дипломатичних співробітників.” – Анітта Хіппер, речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки

Інцидент стався 26 травня, коли дипломата, ім’я та громадянство якого не розголошуються, було атаковано. За інформацією німецького видання Der Spiegel, постраждалою виявилася румунська жінка, яка перебувала у Владивостоці з офіційним візитом.

Згідно з даними Der Spiegel, напад стався під час ранкової прогулянки жінки. До неї під’їхав автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків, які спочатку погрожували дипломату, а потім завдали їй тілесних ушкоджень.

Видання також зазначає, що, за інформацією дипломатичних джерел ЄС, нападники, ймовірно, мають зв’язки з російськими службами безпеки.