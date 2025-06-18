ЄС викликав російського посла через напад на дипломата у Владивостоці

Про це пише видання The Guardian
Європейський Союз викликав російського посла в Брюсселі для надання пояснень у зв’язку з нападом на дипломата ЄС, що стався минулого місяця у Владивостоці. Цю інформацію підтвердило видання The Guardian.
“Ми засуджуємо будь-яке насильство проти дипломатів ЄС. Вони повинні мати можливість виконувати свої обов’язки без страху та залякування. Безпека наших співробітників є першочерговою, і ми продовжимо переглядати захист наших дипломатичних співробітників.”
Інцидент стався 26 травня, коли дипломата, ім’я та громадянство якого не розголошуються, було атаковано. За інформацією німецького видання Der Spiegel, постраждалою виявилася румунська жінка, яка перебувала у Владивостоці з офіційним візитом.
Згідно з даними Der Spiegel, напад стався під час ранкової прогулянки жінки. До неї під’їхав автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків, які спочатку погрожували дипломату, а потім завдали їй тілесних ушкоджень.
Видання також зазначає, що, за інформацією дипломатичних джерел ЄС, нападники, ймовірно, мають зв’язки з російськими службами безпеки.
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