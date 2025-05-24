Європейська комісія відновлює квоти на український агроекспорт у 2025 році

Про це повідомив представник ЄК у коментарі Bloomberg

Європейська комісія прийняла рішення про тимчасове відновлення квот на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які були скасовані після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Це стало відомо завдяки коментарю представника ЄК для агентства Bloomberg.

Нові обмеження набудуть чинності з 6 червня 2025 року і триватимуть до кінця року. За словами речника, це рішення є тимчасовим і дозволить Україні експортувати лише 7/12 від звичних річних обсягів продукції, оскільки квоти почнуть діяти лише у другій половині року.

Хоча жодна з країн-членів ЄС не висловила протесту проти цього рішення, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися під час голосування.

У Єврокомісії підкреслили, що ці обмеження мають виключно тимчасовий характер, а також триває перегляд Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною (DCFTA).

Деталі про квоти та обмеження на експорт з України

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄС скасував квоти та мита на українську агропродукцію, щоб підтримати фермерів, які втратили доступ до основних експортних маршрутів, зокрема через блокаду Чорного моря.

Спрощений експорт став важливим фактором підтримки аграрного сектору України, незважаючи на численні виклики, такі як заміновані поля та мобілізація працівників. Однак значне зростання експорту дешевшої української продукції викликало занепокоєння серед фермерів у країнах ЄС, зокрема в Польщі, Угорщині та Словаччині.

Це призвело до політичних суперечок і вимог запровадити захисні механізми для європейських ринків. Незважаючи на те, що ці країни залишаються важливими союзниками України, питання сільськогосподарського експорту стало джерелом напруженості у відносинах Києва з окремими столицями ЄС.