18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: нові обмеження та виклики

Про це вона повідомила в етері телемарафону “Єдині новини”

Ольга Стефанішина, віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції, повідомила, що цього тижня країни Європейського Союзу планують узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Цю інформацію вона озвучила під час телемарафону “Єдині новини”.

“За моєю інформацією, цього тижня дійдуть згоди європейські країни щодо 18-го пакету санкцій разом зі Словаччиною та Угорщиною.” – Ольга Стефанішина

Віцепремʼєрка підкреслила, що раніше Угорщина затягувала голосування за 17-й пакет санкцій, що призвело до затримки їхнього впровадження. Водночас, деякі країни ЄС, такі як Франція, Бельгія та Нідерланди, почали юридичні процедури для виведення заморожених російських активів з-під санкцій та зобов’язалися регулярно переглядати їх статус.

Угорщина висловила намір разом зі Словаччиною блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій, хоча представники Словаччини в ЄС спростували цю інформацію, зазначивши, що питання не було включене до порядку денного Ради ЄС.

На засіданні послів ЄС 27 червня не вдалося досягти згоди щодо 18-го пакету санкцій через позиції Словаччини та Угорщини. 4 липня ситуація повторилася, оскільки Словаччина висловила застереження щодо плану RePower EU, який передбачає відмову від російських енергоносіїв до 2027 року.

Міністерство економіки Словаччини повідомило, що в рамках робочої групи в Братиславі Європейська комісія врахувала ряд вимог Словаччини.

Передумови та деталі 18-го пакету санкцій

На зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина попросила відкласти ухвалення пакету, щоб знайти компроміс щодо негативних наслідків для країни від законодавства RePowerEU.

18-й пакет санкцій, представлений Єврокомісією у червні 2025 року, включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії, а також заборону транзакцій, пов’язаних із проєктом “Північний потік”.

Серед основних заходів: