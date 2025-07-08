18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: нові обмеження та виклики

Про це вона повідомила в етері телемарафону “Єдині новини”
Ольга Стефанішина, віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції, повідомила, що цього тижня країни Європейського Союзу планують узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Цю інформацію вона озвучила під час телемарафону “Єдині новини”.
“За моєю інформацією, цього тижня дійдуть згоди європейські країни щодо 18-го пакету санкцій разом зі Словаччиною та Угорщиною.”
Віцепремʼєрка підкреслила, що раніше Угорщина затягувала голосування за 17-й пакет санкцій, що призвело до затримки їхнього впровадження. Водночас, деякі країни ЄС, такі як Франція, Бельгія та Нідерланди, почали юридичні процедури для виведення заморожених російських активів з-під санкцій та зобов’язалися регулярно переглядати їх статус.
Угорщина висловила намір разом зі Словаччиною блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій, хоча представники Словаччини в ЄС спростували цю інформацію, зазначивши, що питання не було включене до порядку денного Ради ЄС.
На засіданні послів ЄС 27 червня не вдалося досягти згоди щодо 18-го пакету санкцій через позиції Словаччини та Угорщини. 4 липня ситуація повторилася, оскільки Словаччина висловила застереження щодо плану RePower EU, який передбачає відмову від російських енергоносіїв до 2027 року.
Міністерство економіки Словаччини повідомило, що в рамках робочої групи в Братиславі Європейська комісія врахувала ряд вимог Словаччини.
Передумови та деталі 18-го пакету санкцій
На зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина попросила відкласти ухвалення пакету, щоб знайти компроміс щодо негативних наслідків для країни від законодавства RePowerEU.
18-й пакет санкцій, представлений Єврокомісією у червні 2025 року, включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії, а також заборону транзакцій, пов’язаних із проєктом “Північний потік”.
Серед основних заходів:
- Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2, для операторів з ЄС.
- Зниження цінового ліміту на нафтопродукти з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити отримання доходів Росією.
- Розширення санкційного списку танкерів, що перевозять нафту поза законами, додано 77 суден.
- Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.
- Повна заборона транзакцій SWIFT для 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.
- Накладення санкцій на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.
Не пропустіть інші новини:
- ЄС готує найсуворіші санкції проти Росії з 2022 року, що вплинуть на нафтові доходи та фінансові операції.
- Урсула фон дер Ляєн захищає свою діяльність під час пандемії COVID-19, спростовуючи звинувачення у непрозорості контрактів на вакцини та політичних інтригах у ЄС.
- Президент Зеленський оголосив про активну підготовку України до опалювального сезону для стабільного енергопостачання та запобігання блекаутам.