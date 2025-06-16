Єврокомісія пропонує заборону нових контрактів на російський газ у ЄС

Про це пишет газета Financial Times

Європейська комісія (ЄК) планує внести пропозицію до Європейського Союзу (ЄС) про заборону всіх нових контрактів на постачання російського газу, що базуються на торговому праві. Ця ініціатива має на меті обійти вето, накладене Угорщиною та Словаччиною.

Згідно з інформацією, яку оприлюднила газета Financial Times, документ буде представлений 17 червня. Запропоновані заходи передбачають негайну заборону на укладання нових угод щодо російського газу.

Короткострокові угоди на імпорт трубопровідного газу та зрідженого природного газу (СПГ) з Росії повинні бути припинені до 2026 року, а довгострокові контракти – до 1 січня 2028 року.

Для Угорщини та Словаччини, які наразі імпортують російський газ, передбачено дворічний перехідний період для поступового скасування чинних контрактів.

Ця ініціатива з’явилася після оголошення минулого місяця плану Єврокомісії щодо повного припинення імпорту російської нафти та газу до 2027 року.

Згідно з даними видання, частка російського газу в загальному імпорті викопного палива до ЄС становить менше 19%. Однак виникають питання щодо механізмів забезпечення виконання цих заходів, враховуючи вето Угорщини та Словаччини, які вимагають одностайності у голосуваннях.

У резюме зазначено, що Єврокомісія має намір використовувати торгове право, що дозволить ухвалювати пропозиції більшістю голосів держав-членів. Також планується посилання на статті установчого договору ЄС, які гарантують безпеку енергопостачання.

Компанії будуть зобов’язані надавати митним органам детальну інформацію про газові контракти, щоб підтвердити, що імпорт не походить з Росії. Пропозиції наразі обговорюються і можуть бути змінені.

Санкції ЄС проти російського газового сектору

22 грудня 2022 року Євросоюз встановив граничну ціну на газ у розмірі 180 євро за мегават-годину. Відтоді ЄС послідовно вводить нові обмеження для зменшення залежності від російських енергоносіїв.

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає додаткові обмеження для енергетичного сектору Росії. Санкції охоплюють транзакції, пов’язані з проєктом «Північний потік», а також так званий «тіньовий флот», який Росія використовує для обходу цінових обмежень.

Представники Єврокомісії підкреслюють, що ці заходи спрямовані на зменшення енергетичних доходів Росії, які фінансують її військову агресію проти України. Водночас Угорщина та Словаччина наполягають на отриманні гарантій енергетичної безпеки перед остаточним схваленням пакета санкцій.