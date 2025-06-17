Україна приєднується до роумінгу ЄС з 2026 року

Як повідомляє повідомлення Європейської комісії

Європейська комісія оголосила про намір інтегрувати Україну в роумінговий простір ЄС з 1 січня 2026 року. Це нововведення дозволить українським абонентам користуватися мобільним зв’язком у країнах Євросоюзу без додаткових витрат, а також надасть європейцям, які перебувають в Україні, аналогічні переваги. Про це йдеться в офіційному повідомленні ЄК.

“Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими по всьому ЄС, а також у своїй рідній країні. Саме тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової родини. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну відданість підтримці України та її громадян” – Урсула фон дер Ляєн, президентка ЄК

Цей крок є першим випадком, коли ЄС поширює режим внутрішнього ринку на Україну в сфері роумінгу.

Згідно з поясненнями ЄК, це означає, що українські мандрівники, які відвідують країни ЄС, а також європейці, які подорожують до України, не будуть сплачувати додаткові збори за роумінг. Всі мобільні послуги, включаючи дзвінки, SMS та мобільні дані, тарифікуватимуться за внутрішніми ставками.

Крім того, угода забезпечить споживачам таку ж якість і швидкість мобільного зв’язку, як і в їхніх країнах, а доступ до екстрених служб залишиться безкоштовним.

Також буде продовжено чинну угоду між операторами телекомунікацій ЄС та України до 31 грудня 2025 року. Це дозволить європейцям і українцям продовжувати користуватися перевагами спільної роумінгової зони до моменту фактичного приєднання України до роумінгової зони ЄС.

Пропозиція, прийнята сьогодні, була направлена до Ради ЄС для затвердження. Відповідно до неї, Україна приєднається до зони “Роумінг як вдома” 1 січня 2026 року. Цей період дозволить операторам як з ЄС, так і з України технічно впровадити нові вимоги.

Правила “Роумінг як вдома” діють у ЄС з 2017 року, дозволяючи громадянам ЄС користуватися мобільним зв’язком без додаткових витрат під час подорожей між країнами блоку.