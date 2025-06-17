ЄС планує відмову від імпорту російської нафти та газу до 2027 року

Як повідомляється у повідомленні Європейської комісії

Європейська комісія представила план, що передбачає поетапну відмову від імпорту російських нафти та газу, включаючи скраплений газ, до кінця 2027 року. Угорщина та Словаччина раніше висловлювали намір блокувати санкції ЄС проти Росії, якщо будуть введені обмеження на російські енергоносії.

З 1 січня 2026 року забороняється укладати нові контракти на імпорт російського газу. Імпорт за чинними короткостроковими угодами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу для країн без виходу до моря – його постачання триватиме за довгостроковими контрактами до кінця 2027 року. Усі довгострокові угоди мають бути завершені до кінця 2027 року.

Країни-члени ЄС зобов’язані подати плани диверсифікації, які міститимуть чіткі заходи та етапи для поступової відмови від імпорту російського газу та нафти.

Крім того, ЄС планує заборонити довгострокові контракти на послуги LNG-терміналів для клієнтів з Росії або підприємств, що контролюються російськими компаніями. Це дозволить переорієнтувати потужності терміналів на альтернативних постачальників, що підвищить стійкість енергетичних ринків.

Єврокомісія розробила регламент, який має бути ухвалений Європейським парламентом та Радою ЄС. Для його прийняття Радою достатньо кваліфікованої більшості – 15 з 27 країн-членів, які представляють щонайменше 65% населення ЄС.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен зазначив, що навіть якщо Словаччина та Угорщина проголосують “проти”, ці країни будуть зобов’язані виконувати регламент, якщо більшість країн його підтримають.

“Жодна країна не зможе накласти вето. Всі країни будуть виконувати це, а якщо вони цього не зроблять, то це матиме правові наслідки, як і будь-яке інше законодавство в Європейському Союзі.” – Дан Йоргенсен

Він також підкреслив, що цей регламент не є санкціями проти російських енергоносіїв, а саме забороною.