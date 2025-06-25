Україна отримає 30,6 млрд євро допомоги від ЄС у 2025 році

Як повідомляє Міністерство фінансів України

У 2025 році Україна отримає від Європейського Союзу (ЄС) 30,6 мільярда євро. З цієї суми Київ вже отримав щонайменше 10 мільярдів у рамках фінансової допомоги. Цю інформацію містить проєкт підсумкового комюніке засідання Європейської Ради.

Зокрема, Україна вже отримала 3,5 мільярда євро через Механізм підтримки України (Ukraine Facility), а ще 7 мільярдів євро – в рамках ініціативи G7 ERA, яка фінансується за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Лідери ЄС на саміті Європейської Ради, що відбудеться у Брюсселі 26-27 червня, підтвердять свою підтримку всебічного, справедливого та тривалого миру в Україні.

“Європейська Рада вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення такого миру, зокрема й ті, які очолюють США. Євросоюзу та його держави-члени продовжуватимуть робити свій внесок у всі ці мирні зусилля.” – Проєкт комюніке Європейської Ради

У комюніке Рада рішуче засуджує безперервні бомбардування Росією українських міст і закликає до “повного, безумовного і негайного припинення вогню”. У документі також зазначається, що “ЄС готовий посилити тиск, якщо це буде необхідно для досягнення цієї мети, зокрема за допомогою нового потужного пакету санкцій”.

Європейська Рада закликатиме держави-члени активізувати зусилля з надання оборонної підтримки та розвитку оборонної промисловості України.

“Європейський Союз залишається відданим, зокрема в контексті шляху України до членства в ЄС.” – Проєкт комюніке Європейської Ради

Варто зазначити, що інформація про допомогу від ЄС у розмірі 30,6 мільярда євро на 2025 рік не є новою. У січні цього року Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що Україна очікує отримати цю суму протягом року.

Зокрема, 18,1 мільярда євро – це кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів Росії; 12,5 мільярда євро – фінансова допомога в рамках Інструменту Ukraine Facility.

Залучені кошти планують спрямувати на забезпечення потреб державного бюджету в 2025 та 2026 роках.