Хорватія закликає ЄС посилити санкції проти Росії та підтримати Україну

Як повідомляє медіа Укрінформ
Європейський Союз повинен активізувати тиск на Росію, зокрема через запровадження нових санкцій, а також збільшити військову допомогу Україні. Таку думку висловив міністр закордонних і європейських справ Хорватії Гордан Грлич-Радман під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
“ЄС необхідно посилити тиск на Росію, а це означає, що кожен пакет санкцій проти Росії послаблює її здатність вести війну проти України. Водночас ЄС має посилити військову підтримку України.”
Грлич-Радман підкреслив, що Хорватія продовжить підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.
“Хорватія була з Україною від першого дня, і Хорватія залишатиметься з Україною і в майбутньому.”
У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом «Північний потік».
Один з високопосадовців ЄС, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що Євросоюз близький до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, хоча технічна робота над документом ще триває.
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