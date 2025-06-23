Хорватія закликає ЄС посилити санкції проти Росії та підтримати Україну

Як повідомляє медіа Укрінформ

Європейський Союз повинен активізувати тиск на Росію, зокрема через запровадження нових санкцій, а також збільшити військову допомогу Україні. Таку думку висловив міністр закордонних і європейських справ Хорватії Гордан Грлич-Радман під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

“ЄС необхідно посилити тиск на Росію, а це означає, що кожен пакет санкцій проти Росії послаблює її здатність вести війну проти України. Водночас ЄС має посилити військову підтримку України.” – Гордан Грлич-Радман

Грлич-Радман підкреслив, що Хорватія продовжить підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

“Хорватія була з Україною від першого дня, і Хорватія залишатиметься з Україною і в майбутньому.” – Гордан Грлич-Радман

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом «Північний потік».

Один з високопосадовців ЄС, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що Євросоюз близький до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, хоча технічна робота над документом ще триває.