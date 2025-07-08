18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: нові обмеження для енергетики та банків

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

8 липня міністри країн Європейського Союзу провели обговорення 18-го пакета санкцій проти Росії під час засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань. Єврокомісія закликає терміново досягти згоди щодо впровадження цього пакета.

На пресконференції єврокомісар Валдіс Домбровскіс підкреслив важливість цього питання.

“Я б сказав, що найбільш нагальним питанням для ЄС є ухвалення 18-го пакету санкцій. Він був запропонований Єврокомісією вже давно. Ми також торкалися цього питання на сьогоднішньому засіданні, і ми закликаємо країни-члени завершити дискусії й терміново досягти політичної згоди щодо цього 18-го пакету санкцій.” – Валдіс Домбровскіс

Передумови обговорення

На зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина висловила прохання відкласти ухвалення 18-го пакета санкцій через необхідність знайти прийнятне рішення щодо негативних наслідків для країни від законодавства RePowerEU. Раніше Угорщина також заявила про намір блокувати ухвалення цього пакета разом зі Словаччиною. Проте представники Словаччини при ЄС спростували цю інформацію, зазначивши, що питання не було включене до порядку денного засідання Ради ЄС.

Основні положення 18-го пакета санкцій

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор

Усі транзакції, пов’язані з Nord Stream 1 і 2, заборонені: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи. Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів. Також розширено “тіньовий флот”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами. Імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, заборонено, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансові обмеження

Обмеження SWIFT трансформовано у повну заборону транзакцій для 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції. Також накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) разом із його дочірніми структурами.