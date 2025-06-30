ЄС і США прагнуть укласти торгову угоду до 9 липня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Європейський Союз активно веде переговори зі Сполученими Штатами з метою укладення торгової угоди до 9 липня. Технічна команда Єврокомісії вже направилася до Вашингтона для обговорення деталей. Про це повідомив єврокомісар з торговельної та економічної безпеки Марош Шефчович під час пресконференції в Брюсселі.

“Давно було оголошено неофіційний дедлайн – до 9 липня ми маємо докласти максимум зусиль для досягнення угоди. І над цим ми зараз активно працюємо.” – Марош Шефчович

Шефчович зазначив, що ЄС вже отримав перший проект пропозицій щодо угоди і активно працює над його вдосконаленням. Технічна команда Єврокомісії вже в Вашингтоні, а сам єврокомісар планує приєднатися до переговорів після завершення діалогу з Туреччиною.

“Ми ведемо дуже інтенсивні перемовини з моїми основними партнерами – міністром торгівлі США Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Ґріром.” – Марош Шефчович

Зустрічі у Вашингтоні заплановані на 1 та 2 липня. Шефчович підкреслив важливість угоди, враховуючи, що обсяг двосторонньої торгівлі перевищує 1,7 трильйона доларів на рік, а також значний масштаб взаємних інвестицій.

Торгові відносини між США та ЄС у 2025 році стали напруженими. 2 квітня адміністрація Трампа запровадила 20% мита на імпорт з ЄС, які згодом знизили до 10% в рамках переговорів. Сталь і алюміній підпадали під 25% мита без винятків, а Вашингтон навіть розглядав можливість підвищення до 50%, дедлайн для чого перенесли на 9 липня.

ЄС запропонував взаємні нульові тарифи на промислові товари, але також готував контрзаходи: у другому кварталі могли ввести мита на американський імпорт на суму до €26 млрд. Завдяки певному прогресу в переговорах запуск цих заходів відтермінували до середини квітня.

Цей торговельний конфлікт має серйозні наслідки для бізнесу та інвесторів обох сторін: падіння європейських індексів, коливання цін на нафту та зростання невизначеності для ключових секторів, таких як автомобілебудування та фармацевтика.

Фон дер Ляєн та Шефчович підкреслюють готовність до переговорів, але не виключають можливості запровадження власних митних заходів, якщо угода не буде досягнута. ЄС і США наразі обговорюють можливість взаємного скасування та обмеження тарифів для стабілізації торговельних відносин і збереження трансатлантичного партнерства.