Торговельні переговори між ЄС та США: уникнення нових мит до 9 липня 2025

Про це повідомив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Bloomberg

Європейський Союз активно веде торговельні переговори зі Сполученими Штатами, оскільки наближається крайній термін введення мит, встановлений президентом Дональдом Трампом на 9 липня. Про це повідомив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс, зазначивши, що досягнуто певного прогресу у переговорах.

“Ми воліємо знайти взаємоприйнятне рішення та певним чином зупинити цю торгівельну напруженість,” – Валдіс Домбровскіс

Комісар також підкреслив, що ЄС

“готовий вжити заходів для захисту наших економічних інтересів та нашого бізнесу, якщо ми не зможемо знайти це рішення”. – Валдіс Домбровскіс

Відповідаючи на запитання про можливість збереження базового тарифу у розмірі 10%, Домбровскіс зазначив, що

“так звані взаємні тарифи” – це спекулятивні припущення, які не відображають поточного стану переговорів. – Валдіс Домбровскіс

Нагадаємо, що 2 квітня 2025 року адміністрація Трампа запровадила 20% мито на імпорт з ЄС, яке було тимчасово знижене до 10% для проведення переговорів. Брюссель пропонував Вашингтону угоду про взаємне скасування мит на промислові товари, але ці переговори не принесли результату.

У відповідь на попередні мита ЄС підготував пакет заходів, включаючи 25% мито на американські товари на суму 21 мільярд євро, яке мало набути чинності у квітні, але було призупинене на 90 днів.

Нещодавні заяви Трампа викликали занепокоєння на фінансових ринках: європейські фондові індекси та акції компанії Apple зазнали різкого падіння, а ціни на нафту знизилися через побоювання щодо глобального економічного спаду.

23 травня Трамп оголосив про намір запровадити 50% мита на товари з ЄС з 1 червня, посилаючись на те, що торговельні переговори зайшли в глухий кут. Проте 26 травня він вирішив відтермінувати введення цих тарифів до 9 липня, щоб дати більше часу для переговорів.