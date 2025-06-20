Торговельні переговори між ЄС та США: уникнення нових мит до 9 липня 2025

Про це повідомив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Bloomberg
Європейський Союз активно веде торговельні переговори зі Сполученими Штатами, оскільки наближається крайній термін введення мит, встановлений президентом Дональдом Трампом на 9 липня. Про це повідомив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс, зазначивши, що досягнуто певного прогресу у переговорах.
“Ми воліємо знайти взаємоприйнятне рішення та певним чином зупинити цю торгівельну напруженість,”
Комісар також підкреслив, що ЄС
“готовий вжити заходів для захисту наших економічних інтересів та нашого бізнесу, якщо ми не зможемо знайти це рішення”.
Відповідаючи на запитання про можливість збереження базового тарифу у розмірі 10%, Домбровскіс зазначив, що
“так звані взаємні тарифи” – це спекулятивні припущення, які не відображають поточного стану переговорів.
Нагадаємо, що 2 квітня 2025 року адміністрація Трампа запровадила 20% мито на імпорт з ЄС, яке було тимчасово знижене до 10% для проведення переговорів. Брюссель пропонував Вашингтону угоду про взаємне скасування мит на промислові товари, але ці переговори не принесли результату.
У відповідь на попередні мита ЄС підготував пакет заходів, включаючи 25% мито на американські товари на суму 21 мільярд євро, яке мало набути чинності у квітні, але було призупинене на 90 днів.
Нещодавні заяви Трампа викликали занепокоєння на фінансових ринках: європейські фондові індекси та акції компанії Apple зазнали різкого падіння, а ціни на нафту знизилися через побоювання щодо глобального економічного спаду.
23 травня Трамп оголосив про намір запровадити 50% мита на товари з ЄС з 1 червня, посилаючись на те, що торговельні переговори зайшли в глухий кут. Проте 26 травня він вирішив відтермінувати введення цих тарифів до 9 липня, щоб дати більше часу для переговорів.
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