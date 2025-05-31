ЄС закликає Грузію відновити демократію для євроінтеграції

Як повідомляють у спільній заяві високої представниці ЄС Кая Каллас і єврокомісарки Марти Кос

Європейський Союз висловив занепокоєння щодо відступу Грузії від демократичних принципів, зокрема в контексті закону “Про прозорість іноземного впливу”. Лише за умови виконання певних вимог, ЄС готовий розглянути можливість повернення Грузії на шлях євроінтеграції. Про це 31 травня повідомили Кая Каллас, висока представниця ЄС з питань закордонних справ, та Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення.

“ЄС знову закликає грузинську владу прислухатися до чітких вимог своїх громадян щодо демократії та європейського майбутнього, а також звільнити всіх несправедливо затриманих журналістів, активістів, протестувальників та політичних лідерів.” – Кая Каллас і Марта Кос

Європейський Союз підкреслив, що готовий розглянути питання про повернення Грузії до процесу євроінтеграції лише в разі, якщо грузинська влада вживає реальних заходів для відновлення демократичних норм. Відповідальність за ці зміни повністю лежить на уряді Грузії.

Представниці ЄС також звернули увагу на закон “Про прозорість іноземного впливу”, який був ухвалений незважаючи на протести та вето президента Саломе Зурабішвілі. На думку ЄС, цей закон є серйозним кроком назад для демократії в Грузії, оскільки він намагається обмежити свободу слова, придушити інакомислення та звузити простір для активістів, громадянського суспільства і незалежних медіа.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично зупинено через дії правлячої партії “Грузинська мрія”, зокрема через ухвалення законів про “іноагентів” та обмеження прав ЛГБТ-спільноти. Також ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.