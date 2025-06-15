EUMAM Ukraine: 30 тисяч військових успішно навчені в Польщі

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ

У рамках тренувальної місії EUMAM Ukraine в Польщі успішно завершили навчання 30 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України. Цю інформацію оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ.

Відомство підкреслило, що програма підготовки постійно адаптується, враховуючи новітній бойовий досвід.

“Завдяки цьому інструктори працюють з найактуальнішими даними, стаючи не лише навчальним ресурсом, а й цінним джерелом знань про тактику, методи та процедури, що використовуються на полі бою.”

У листопаді минулого року Рада Європейського Союзу продовжила мандат місії EUMAM Ukraine на два роки, до 15 листопада 2026 року.

Місія EUMAM Ukraine була заснована в жовтні 2022 року з метою підтримки підготовки українських військових. Основні навчальні заходи проходять на території Польщі та Німеччини.

На сьогодні до коаліції входять 32 держави-партнери, які організаційно об’єднані в дві військові допоміжні місії для України: групу сприяння безпеці України (SAG-U) та Місію ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM).

Протягом двох років діяльності цих місій у 24 країнах пройшли підготовку близько 70 тисяч українських військових.