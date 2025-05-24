Європа планує закупівлю американської зброї для України через ризик припинення допомоги США

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела

Лідери європейських країн обмірковують можливість закупівлі американської зброї для України на випадок, якщо Сполучені Штати вирішать припинити військову допомогу. Цю інформацію повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

Згідно з даними агентства, Європа наразі стикається з нестачею запасів зброї та виробничих потужностей для масштабного постачання. Водночас зростає ймовірність, що США можуть зупинити постачання озброєння. Білий дім відхилив пропозиції Європи посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна через нові санкції, які мали б змусити його до негайного припинення вогню.

Кремль, за інформацією джерел, затягує мирні переговори, обіцяні Трампу, готуючись до літнього наступу. У зв’язку з цим в Bloomberg зростає підтримка ідеї закупівлі більшої кількості американських озброєнь Європою, які потім можуть бути передані Україні.

“Якщо Трамп відмовиться відправляти зброю безпосередньо Україні, Європа візьме на себе цю відповідальність. Це допоможе стримати наступ Росії та посилити тиск на Путіна, змушуючи його серйозно розглянути можливість припинення вогню”, – зазначається в повідомленні.

Крім того, важливим є продовження надання розвідувальних даних Україні з боку США, що також може підтримати українські збройні сили, підкреслює агентство.

Водночас Європейський Союз розглядає нові санкції проти Росії, зокрема відключення понад 20 банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, зниження граничної ціни на російську нафту та заборону на будівництво газопроводу “Північний потік”.

Експерт з міжнародних відносин Ендрю Вайс зазначив, що хоча відхід США з прямої підтримки України не є ідеальним, можливість купувати американську зброю через Європу та продовжувати обмін розвідувальною інформацією зберігає певний баланс.

Вайс вважає, що це не найгірший сценарій, хоча й не оптимальний. Такий розвиток подій змусить Трампа вибирати між бажанням уникнути конфронтації з Путіним і прагненням отримати прибуток від продажу дорогого оборонного обладнання.

Експерти попереджають, що постачання зброї Україні, схвалені колишнім президентом Джо Байденом, можуть завершитися цього літа, а Європі буде важко швидко наростити виробництво, щоб компенсувати цей дефіцит. Путін, ймовірно, спробує скористатися цією ситуацією, підкреслюють аналітики.