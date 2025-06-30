Аномальна спека та лісові пожежі в Європі: Туреччина, Франція та інші країни

Про це агенція Reuters.

30 червня в Туреччині та Франції рятувальники активно борються з великими лісовими пожежами, які виникли на фоні аномальної спеки, що охопила Європу. Метеорологи в багатьох країнах попереджають про небезпечне підвищення температури, що може загрожувати як людям, так і навколишньому середовищу, повідомляє агенція Reuters.

У Туреччині вогонь охопив західну провінцію Ізмір, де сильні вітри сприяли поширенню пожеж. Пожежі тривають вже другий день, внаслідок чого евакуювали чотири села та два міські райони, за словами міністра лісового господарства Ібрагіма Юмаклі.

Експерти зазначають, що прибережні райони Туреччини останніми роками особливо страждають від лісових пожеж через підвищення температури та посуху влітку, що є наслідком змін клімату, викликаних людською діяльністю.

У Франції також прогнозують підвищення температури найближчими днями. У південно-західному департаменті Од температура перевищила 40 градусів Цельсія, що призвело до пожеж на площі близько 400 гектарів. Влада повідомляє, що вогонь контролюється, хоча ліквідація пожеж ще не завершена.

Метеорологічна служба Meteo France оголосила рекордний рівень тривоги через спеку у 84 з 101 департаментів країни. Міністерство освіти вирішило закрити близько 200 шкіл на три дні через небезпечні погодні умови.

Спекотні умови в Європі

Іспанія переживає найспекотніший червень за всю історію спостережень, за даними національної метеослужби AEMET, з прогнозом піку спеки 30 червня. Речник агентства Рубен дель Кампо зазначив:

“Впродовж наступних кількох днів, принаймні до четверга, сильна спека триматиметься на більшій частині Іспанії.” – Рубен дель Кампо, AEMET

У Севільї, де проходить конференція ООН, температура може досягти 42 градусів Цельсія.

В Італії Міністерство охорони здоров’я оголосило червоний рівень небезпеки через спеку для 16 міст. За даними IlMeteo.it, 30 червня температура в Флоренції сягне 41°C, у Болоньї – 38°C, а в Перуджі – 37°C. Регіон Ломбардія планує заборонити роботу на відкритому повітрі у найспекотніші години дня.

У Нідерландах, де зазвичай прохолодніше, Королівський метеорологічний інститут попередив про можливе підвищення температури до 35-40°C з високою вологістю. В Амстердамі продовжили години роботи притулків для бездомних.

У Німеччині в західних та південно-західних регіонах температура піднялася до 34°C. Влада закликала населення обмежити споживання води. Через спеку рівень води в річці Рейн знизився, що ускладнює судноплавство та підвищує витрати на перевезення вантажів. Ціни на електроенергію в Німеччині та Франції зросли через збільшений попит на охолодження.

Вплив спеки на здоров’я та економіку

Екстремальна спека становить особливу небезпеку для людей похилого віку, немовлят, працівників на відкритому повітрі та осіб з економічними труднощами. Страхова компанія Swiss Re повідомила, що щорічно від спеки помирає до 480 000 людей у світі, що перевищує кількість жертв повеней, землетрусів та ураганів.

Згідно з даними Служби зміни клімату ЄС Copernicus (C3S), глобальна температура поверхні у травні була в середньому на 1,4°C вищою за доіндустріальний період, коли почалося масове спалювання викопного палива. Вчені підкреслюють, що основною причиною кліматичних змін є викиди парникових газів від спалювання викопного палива. 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.