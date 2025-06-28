Рекордна хвиля спеки в Європі: температури до 42°C та загрози для здоров’я

Про це The Guardian.

Цього літа Європа переживає першу серйозну хвилю спеки, з температурою, що може досягти 42°C. Влада Іспанії, Португалії, Греції та Франції вже оголосила попередження про екстремальні погодні умови, підвищений ризик виникнення лісових пожеж та загрози для здоров’я населення.

В Іспанії метеорологічна служба Aemet прогнозує, що температура в південних регіонах може піднятися до 42°C. Міністерство охорони здоров’я Мадрида закликало населення уникати перебування на сонці, пити достатню кількість води та уважно стежити за станом літніх людей, вагітних жінок і осіб з хронічними захворюваннями.

У Португалії дві третини території країни перебувають у стані підвищеної готовності через спеку та загрозу лісових пожеж. У Лісабоні також очікують температуру до 42°C.

У Марселі, де температура наближається до 40°C, місцева влада вирішила зробити вхід до муніципальних басейнів безкоштовним, щоб допомогти мешканцям впоратися з високими температурами. В Італії, зокрема в Неаполі та Палермо, де прогнозують до 39°C, заборонено працювати на відкритому повітрі в найспекотніші години дня.

У Греції температура досягла 40°C, і на південь від Афін спалахнула велика лісова пожежа, що призвела до евакуації населення та перекриття прибережної дороги до туристичного Суніона.

Причини та наслідки спеки

Ця хвиля спеки стала наслідком рекордно спекотної весни. Науковці попереджають, що через зміну клімату екстремальні погодні явища, такі як хвилі спеки, стають все більш частими та інтенсивними.

Минулого року Земля пережила найспекотніший рік за всю історію спостережень. Дослідження свідчать, що смертність від спеки в Європі може потроїтися до кінця століття, особливо в південних країнах.

Якщо глобальне потепління досягне 3°C вище доіндустріального рівня, спека може забирати життя до 129 000 людей щороку, тоді як нині цей показник становить близько 44 тисяч смертей на рік.

Навіть якщо вдасться утримати глобальне потепління на рівні 1,5°C, за прогнозами, загальна річна смертність від холоду та спеки в Європі може зрости з нинішніх 407 000 до 450 000 осіб до 2100 року.