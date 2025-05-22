Активне переозброєння Європи у 2024 році: виклики та суспільні настрої

Європа переживає етап активного переозброєння, що викликане зростанням військових загроз, зокрема через війну в Україні та агресивні дії Росії. Це спонукало країни ЄС до збільшення оборонних витрат, посилення співпраці в галузі безпеки та перегляду стратегій. Однак, ставлення громадян до цих змін варіюється в залежності від країни, що свідчить про складну картину суспільних настроїв.

На конференції з безпеки GLOBSEC у Празі в серпні 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила важливість врахування думки країн Центральної та Східної Європи. Вона визнала, що загрози, пов’язані з агресією Росії, не були достатньо оцінені, і закликала до активних дій для зміцнення обороноздатності континенту.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI), у 2024 році Європа стала регіоном з найвищими темпами зростання військових витрат – на 17%. Оборонний бюджет ЄС досяг приблизно 326 мільярдів євро, що становить близько 1,9% ВВП. Цей показник зростає вже десятий рік поспіль, а в порівнянні з 2021 роком зріс більш ніж на 30%.

У 2024 році 23 з 32 країн-членів НАТО досягли або перевищили цільовий показник у 2% ВВП на оборону. США знову закликали союзників підвищити витрати до 5% ВВП, що, ймовірно, стане однією з ключових тем на саміті НАТО в Гаазі в червні 2025 року. Країни Балтії, зокрема, вже зобов’язалися досягти цього рівня витрат на оборону в найближчі роки.

Фінляндія збудувала металевий бар’єр на кордоні з Росією, а Іспанія планує інвестувати 14 мільйонів євро в покращення умов служби своїх військовослужбовців. Польща вже виділила понад 4% ВВП на оборону, а Франція планує щорічне зростання оборонного бюджету на понад 3 мільярди євро.

Громадська реакція на переозброєння

Згідно з даними осіннього Євробарометра-2024, 33% громадян ЄС вважають безпеку та оборону пріоритетом на найближчі п’ять років. Для порівняння, міграцію відзначили 29% респондентів, а економічні питання – 28%. Однак ці показники суттєво відрізняються в різних країнах.

У Литві (49%), Фінляндії (48%) та Польщі (46%) оборона є головним пріоритетом. Натомість в Іспанії лише 12% громадян вважають оборону важливою, а в Греції – 19%. У цих країнах більше занепокоєні питаннями працевлаштування, міграції та зміни клімату.

Фелікс Артеага, аналітик Королівського інституту “Елькано”, зазначає, що історична нейтральність Іспанії та її ізоляція під час Холодної війни сформували упередження до військових витрат. Прем’єр Педро Санчес пообіцяв досягти цілі НАТО до 2029 року, але підкреслив, що це не повинно відбуватися за рахунок соціальної політики.

У Франції також зростає занепокоєння. Прем’єр Франсуа Байру заявив, що не слід жертвувати соціальною моделлю в ім’я безпеки, а анонс президента Макрона про збільшення оборонного бюджету викликав критику з боку опозиції.

У Швейцарії, де традиційно панують пацифістські настрої, майже половина населення хотіла б, щоб на військові потреби виділялося більше коштів. У Чехії понад третина респондентів вважає 2% ВВП оптимальним рівнем витрат на оборону, але підтримка ідеї виділення 5% залишається низькою.

Натомість у Литві 44% респондентів підтримують план інвестувати 5% ВВП у сферу оборони, що свідчить про ширшу підтримку цієї ініціативи в країнах, близьких до російського кордону.

Відмінності у сприйнятті загроз і майбутнє оборони ЄС

Єврокомісарка з питань управління кризовими ситуаціями Хаджа Лахбіб пояснює регіональні відмінності в сприйнятті загроз. Вона зазначає, що в Іспанії громадяни можуть більше турбуватися про кліматичні зміни, тоді як у Фінляндії – про гібридні загрози. Всі ці загрози реальні, і для їх подолання потрібні координовані інвестиції.

Створення спільної армії ЄС поки що не є пріоритетом, але Єврокомісія планує забезпечити спільну оборону кордонів Євросоюзу з Росією та Білоруссю. Генерал Роберт Бріґер підкреслює необхідність зменшення залежності Європи від США у сфері безпеки, акцентуючи на важливості протиповітряної оборони та високоточної зброї.

Пацифістські настрої та суспільні протести

Попри загальну тенденцію до мілітаризації, пацифістські голоси в Європі стають все більш помітними. Деякі політики та активісти висловлюють занепокоєння, що нарощування озброєнь може призвести до дестабілізації Союзу.

У Німеччині десятки тисяч людей взяли участь у Великодніх маршах миру, хоча експерти відзначають зниження впливу пацифістського руху. Професор Олаф Мюллер вважає, що активістів часто підозрюють у підтримці Путіна, що деморалізує рух.

Водночас у Нідерландах організація New Peace Movement повідомляє про зростання кількості членів і готує контрсаміт під час саміту НАТО в Гаазі, щоб надати голоси критикам оборонної політики Європи.