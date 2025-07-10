Єврокомісія звільнила перекладачку за нотатки під час зустрічі з Зеленським

Про це повідомляють Politico та Le Monde.

Європейська комісія ухвалила рішення про звільнення перекладачки, яка під час закритої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у грудні 2024 року робила нотатки, що заборонено на таких заходах. Про це повідомляють відомі видання Politico та Le Monde.

Інцидент стався 19 грудня 2024 року під час засідання Європейської Ради в Брюсселі, де обговорювалися важливі питання, зокрема, подальша підтримка України після повторного обрання Дональда Трампа президентом США.

Європейський Союз тоді пообіцяв Україні щонайменше 30 мільярдів євро фінансової допомоги на 2025 рік, зокрема для закупівлі озброєнь та захисту енергетичної інфраструктури.

Зустріч проходила за зачиненими дверима, де були присутні лише глави держав та перекладачі, яким було суворо заборонено робити будь-які письмові нотатки.

Проте чеські перекладачі помітили, що їхня колега, відповідальна за український переклад, фіксувала обговорення. Це стало відомо службам безпеки, які швидко втрутилися, спіймавши жінку “на гарячому”. Її обладнання було вилучено, а сама перекладачка змушена була залишити приміщення.

Того ж дня розпочали розслідування, акредитацію перекладачки відкликали, а їй заборонили вхід до будівлі Єврокомісії.

Результати внутрішнього розслідування були передані бельгійським властям, які вирішать, чи продовжувати розслідування та чи є цей інцидент частиною шпигунської діяльності з боку Росії.

У Єврокомісії підтвердили, що інцидент дійсно пов’язаний із веденням нотаток під час зустрічі.

“Для цієї зустрічі був необхідний переклад українською мовою через участь президента Зеленського. Нотатки були конфісковані. Після ретельного розгляду фактів було вирішено більше не користуватися послугами перекладачки.”

Перекладачка, коментуючи ситуацію, зазначила, що була “дуже здивована” таким зверненням з боку служб безпеки. Вона вважала, що це сталося через непорозуміння, і відмовилася коментувати питання незаконного нотування, підкресливши, що “все, що стосується моєї роботи перекладачки, засекречено”.

Згідно з інформацією, перекладачка походить з російської родини і разом із сестрою, яка також є перекладачкою, проживала в Україні. Вони працювали фрілансерами в НАТО, Єврокомісії, а також у французькому Міністерстві закордонних справ та Міноборони протягом близько 20 років.

Протягом кількох років українські посольства у Франції та Брюсселі забороняли цій перекладачці відвідувати заходи під час візитів Зеленського, оскільки висловлювали претензії щодо її професійних зв’язків з представниками російської влади.

Водночас жінку не виключали зі списків перекладачів у НАТО, постійному представництві Франції в Брюсселі та інших французьких відомствах.