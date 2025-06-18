Єврокомісія може оштрафувати AliExpress за порушення Акту про цифрові послуги

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської комісії.
Європейська комісія розглядає можливість накладення штрафу на платформу AliExpress через порушення норм Акту ЄС про цифрові послуги (DSA). Онлайн-маркетплейс підозрюють у продажу нелегальних товарів, таких як ліки, харчові добавки та контент для дорослих.
Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті Єврокомісії. Після завершення попереднього розслідування виявлено серйозні порушення законодавства Європейського Союзу з боку AliExpress.
Зокрема, компанія не дотримується вимог щодо оцінки та зменшення ризиків для користувачів з країн ЄС, а також недостатньо ефективно контролює контент і не застосовує адекватних санкцій до порушників.
Єврокомісія має право накласти штраф на AliExpress, який може сягати до 6% від річного обороту компанії, що становить приблизно 130 мільярдів доларів.
Водночас AliExpress має можливість оскаржити висновки Єврокомісії. Компанія вже взяла на себе часткові зобов’язання щодо покращення модерації свого онлайн-маркетплейсу.
Недотримання цих зобов’язань у майбутньому може призвести до накладення штрафів відповідно до положень Акту про цифрові послуги.
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