Європейська комісія підтримує Україну та Молдову у вступі до ЄС

Як заявила віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, цей процес є “невеликою перепоною, яка не завадить старту переговорів”.
Європейська комісія підтвердила, що не вимагає відокремлення України та Молдови на їхньому шляху до членства в Європейському Союзі. Про це під час брифінгу повідомив речник ЄК Ґійом Мерсьє.
“Ми не вимагаємо відокремлення Молдови. Це справа країн-членів вирішувати, чи хочуть вони цього. Але те, що ми хочемо зробити – це дійсно підтримати Україну і Молдову в процесі підготовки до вступу. Ми будемо продовжувати надавати якомога більше політичної, технічної та фінансової підтримки Україні та Молдові, і ми будемо продовжувати цю роботу.”
Речник також зазначив, що ЄК прагне забезпечити позитивне ставлення всіх держав-членів до Молдови та України, а також до відкриття першого кластеру переговорів і досягнення стійкого прогресу.
“Ми завжди відстоювали підхід, заснований на заслугах, коли мова йде про вступ, і в цьому випадку немає жодних об’єктивних причин заперечувати проти відкриття першого кластеру (переговорів про вступ, – ред.). Отже, коли країну-кандидата не приймають без об’єктивних причин, попри те, що вона відповідає критеріям, весь процес розширення втрачає довіру. Тому ми дуже сподіваємося, що ми все ж таки зможемо відкрити перший кластер дуже скоро.”
26 червня під час засідання Європейської Ради президент Румунії Нікушор Дан заявив, що 4 липня Євросоюз відкриє перший кластер переговорів про вступ Молдови до ЄС. Однак представник ЄС спростував цю інформацію.
“Я боюся, він обмовився.”
27 червня Нікушор Дан визнав свою помилку, пояснивши, що мав на увазі зустріч у Кишиневі 4 липня – саміт “ЄС – Молдова”.
Блокування вступу України до ЄС з боку Угорщини
З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС. Уряд країни стверджує, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.
Угорський уряд провів консультативний референдум щодо вступу України до Євросоюзу, супроводжуючи його переліком “7 ключових загроз”, які, на їхню думку, може спричинити членство України. Серед цих загроз – економічні ризики, міграція, вплив на пенсійну систему та робочі місця.
Крім того, угорський уряд розіслав листи громадянам із закликом висловитися проти членства України в ЄС під час референдуму.
26 червня 2025 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до ЄС, оскільки це може призвести до перенесення війни на територію Угорщини. Він також оголосив результати консультативного референдуму, в якому понад 2 мільйони угорців взяли участь, і 95% голосів були проти членства України.
Хоча цей референдум не має юридичної сили, Орбан використовує його як інструмент політичного тиску на партнерів у ЄС.
Очільник угорської опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр зазначив, що насправді участь у референдумі взяли лише 600 тисяч угорців із понад 9,5 мільйонів населення країни.
В Україні цю ініціативу вважають політичною маніпуляцією. Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина підкреслила, що цей процес є “невеликою перепоною, яка не завадить старту переговорів”.
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