Європейська комісія підтримує Україну та Молдову у вступі до ЄС

Як заявила віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, цей процес є “невеликою перепоною, яка не завадить старту переговорів”.

Європейська комісія підтвердила, що не вимагає відокремлення України та Молдови на їхньому шляху до членства в Європейському Союзі. Про це під час брифінгу повідомив речник ЄК Ґійом Мерсьє.

“Ми не вимагаємо відокремлення Молдови. Це справа країн-членів вирішувати, чи хочуть вони цього. Але те, що ми хочемо зробити – це дійсно підтримати Україну і Молдову в процесі підготовки до вступу. Ми будемо продовжувати надавати якомога більше політичної, технічної та фінансової підтримки Україні та Молдові, і ми будемо продовжувати цю роботу.” – Ґійом Мерсьє, речник Європейської комісії

Речник також зазначив, що ЄК прагне забезпечити позитивне ставлення всіх держав-членів до Молдови та України, а також до відкриття першого кластеру переговорів і досягнення стійкого прогресу.

“Ми завжди відстоювали підхід, заснований на заслугах, коли мова йде про вступ, і в цьому випадку немає жодних об’єктивних причин заперечувати проти відкриття першого кластеру (переговорів про вступ, – ред.). Отже, коли країну-кандидата не приймають без об’єктивних причин, попри те, що вона відповідає критеріям, весь процес розширення втрачає довіру. Тому ми дуже сподіваємося, що ми все ж таки зможемо відкрити перший кластер дуже скоро.” – Ґійом Мерсьє, речник Європейської комісії

26 червня під час засідання Європейської Ради президент Румунії Нікушор Дан заявив, що 4 липня Євросоюз відкриє перший кластер переговорів про вступ Молдови до ЄС. Однак представник ЄС спростував цю інформацію.

“Я боюся, він обмовився.” – представник ЄС

27 червня Нікушор Дан визнав свою помилку, пояснивши, що мав на увазі зустріч у Кишиневі 4 липня – саміт “ЄС – Молдова”.

Блокування вступу України до ЄС з боку Угорщини

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС. Уряд країни стверджує, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Угорський уряд провів консультативний референдум щодо вступу України до Євросоюзу, супроводжуючи його переліком “7 ключових загроз”, які, на їхню думку, може спричинити членство України. Серед цих загроз – економічні ризики, міграція, вплив на пенсійну систему та робочі місця.

Крім того, угорський уряд розіслав листи громадянам із закликом висловитися проти членства України в ЄС під час референдуму.

26 червня 2025 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до ЄС, оскільки це може призвести до перенесення війни на територію Угорщини. Він також оголосив результати консультативного референдуму, в якому понад 2 мільйони угорців взяли участь, і 95% голосів були проти членства України.

Хоча цей референдум не має юридичної сили, Орбан використовує його як інструмент політичного тиску на партнерів у ЄС.

Очільник угорської опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр зазначив, що насправді участь у референдумі взяли лише 600 тисяч угорців із понад 9,5 мільйонів населення країни.

В Україні цю ініціативу вважають політичною маніпуляцією. Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина підкреслила, що цей процес є “невеликою перепоною, яка не завадить старту переговорів”.