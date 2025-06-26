Саміт Європейської Ради 2024: санкції проти Росії та підтримка України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

26 червня в Брюсселі стартує саміт Європейської Ради, який триватиме два дні. Ця важлива подія зібрала лідерів країн ЄС для обговорення ключових питань, що стосуються регіону та міжнародної політики.

Згідно з інформацією, отриманою від анонімного європейського високопосадовця, президент України Володимир Зеленський також візьме участь у саміті, проте через відеозв’язок.

У проекті комюніке, яке планується ухвалити за результатами зустрічі, зазначається про готовність ЄС до посилення санкцій проти Російської Федерації, заклики до припинення вогню, а також виділення обіцяних 30,6 мільярда євро.

На порядку денному саміту також буде обговорення прогресу України у напрямку вступу до ЄС. Наразі Україна подала документи до Єврокомісії для відкриття переговорних кластерів, зокрема, “Основи процесу вступу в ЄС”, “Внутрішній ринок” та “Зовнішні відносини”.

Однак, процес відкриття переговорів затримується через позицію Угорщини, яка висловила занепокоєння, що “членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини”.

Очікується, що лідери ЄС ухвалять два важливі рішення щодо санкцій. Мова йде про 18-й пакет санкцій проти Росії, а також про продовження дії всіх санкцій, запроваджених з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну, що відбувається раз на пів року.

Один з високопосадовців ЄС повідомив, що на засіданні Європейської Ради лідери можуть погодити 18-й пакет санкцій без нових обмежень на ціну російської нафти. Політичне рішення щодо цього пакету очікується 26 червня під час саміту, а формальне ухвалення тексту заплановане на 28 червня на рівні послів ЄС.

Серед можливих рішень – відмова від нової “стелі” на російську нафту у 45 доларів за барель, оскільки країни-члени не змогли досягти згоди в цьому питанні. За словами іншого європейського дипломата, позиції держав розділилися приблизно навпіл.

Крім того, на саміті буде обговорюватися конфлікт на Близькому Сході, що також є важливим аспектом міжнародної політики.