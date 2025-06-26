Зеленський виступить онлайн на саміті Європейської Ради: санкції та вступ України до ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На саміті Європейської Ради, що проходить у Брюсселі, відбулася зміна порядку денного: президент України Володимир Зеленський виступить у форматі онлайн після обіду. За словами високопосадовця ЄС, це рішення було ухвалене через логістичні причини, оскільки президенту необхідно було повернутися в Україну.

Саміт розпочався з обговорення питань безпеки та оборони, а також з обміну думками з президентом Європарламенту. Обідня сесія буде присвячена ситуації на Близькому Сході, а в другій половині дня заплановано робочу сесію щодо України та відеоконференцію з Зеленським.

Зеленський нещодавно повернувся з закордонного відрядження, де брав участь у саміті НАТО в Гаазі та підписав угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування агресії Росії проти України у Страсбурзі.

Саміт Європейської Ради, що розпочався 26 червня, триватиме два дні. У проекті комюніке, яке планують ухвалити за підсумками зустрічі, зазначено про готовність ЄС до посилення санкцій проти Росії, заклики до припинення вогню та виділення 30,6 млрд євро, які були обіцяні раніше.

Обговорюватиметься також прогрес України у напрямку вступу до ЄС. Наразі Україна подала документи на розгляд Єврокомісії для відкриття переговорних кластерів, зокрема, “Основи процесу вступу в ЄС”, “Внутрішній ринок” та “Зовнішні відносини”.

Однак процес відкриття переговорів затримується через позицію Угорщини, яка висловлювала занепокоєння, що “членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини”.

Очікується, що лідери ЄС ухвалять два важливі рішення щодо санкцій. Мова йде про 18-й пакет санкцій проти Росії, а також про продовження дії всіх обмежень, запроваджених з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну, що відбувається раз на пів року.

Як зазначив один із високопосадовців ЄС напередодні саміту, лідери можуть погодити 18-й пакет санкцій без нових обмежень на ціну нафти.