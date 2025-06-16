Евакуація громадян з Ізраїлю через загострення конфлікту з Іраном

Про це повідомляють видання RMF24, LRT та ČTК.

Польща, Литва, Чехія, Словаччина, Португалія та Кіпр оголосили про евакуацію своїх громадян з Ізраїлю через загострення ситуації, що виникла після ударів Ізраїлю по ядерних та військових об’єктах Ірану. Ці країни вживають заходів для вивезення своїх громадян у зв’язку з ескалацією бойових дій та загрозою безпеці.

Згідно з інформацією, наданою виданнями RMF24, LRT та ČTК, Польща вже розпочала підготовку до евакуації близько 200 своїх громадян. Планується, що їх доправлять автобусами до Йорданії, звідки організують авіарейс до Варшави.

Литва також готує евакуацію 125 осіб, які зареєструвалися на рейс, запланований на 17 червня. Громадян перевезуть з Тель-Авіва до прикордонних переходів з Йорданією або Єгиптом, а звідти вони вилетять чартерним рейсом з аеропорту Акаби.

Чеська республіка проводить евакуацію своїх громадян. Посол Чехії в Ізраїлі Вероніка Кучинова-Шмиголова повідомила, що колона з евакуйованими вже вирушила до кордону сусідньої країни, а урядовий літак на 80 пасажирів майже повністю заповнений. Очікується, що чеські громадяни прибудуть до Праги ввечері 16 червня.

Кіпр отримав запити від Словаччини та Португалії щодо евакуації їхніх громадян у рамках плану “ESTIA”. Прессекретар МЗС Кіпру Теодорос Готсіс повідомив, що тривають консультації щодо надання допомоги. Наразі в Ірані перебувають троє громадян Кіпру, і влада працює над їхнім поверненням.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Відповіддю Ірану став запуск понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. У відповідь Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних об’єктах Ірану. На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів, але Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів.