Європейська підтримка України посилюється після обстрілів Росією

Передається на повідомлення Reuters

Відповідь європейських політиків на нещодавні масовані обстріли України з боку Росії була однозначною. Вони підкреслили, що для досягнення миру необхідно посилити підтримку України та збільшити тиск на Москву.

У Польщі, зокрема, Міністерство закордонних справ рішуче засудило ракетні атаки та удари безпілотників, які вразили цивільне населення України, внаслідок чого загинуло 12 осіб, серед яких троє дітей. Відомство наголосило на прагненні України до миру та готовності до припинення вогню, проте Росія продовжує свої безжальні напади на цивільні об’єкти.

«Єдиний шлях до завершення війни – це посилення підтримки України та тиск на Росію», – зазначили у польському МЗС.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підкреслив, що нещодавні атаки РФ чітко свідчать про небажання Москви досягти миру. Подібну думку висловила і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, яка зазначила, що Путін лише імітує переговори вдень, а вночі продовжує бомбардування України.

Лідери країн Північної Європи домовилися про підтримку України стільки, скільки буде потрібно, включаючи військову допомогу, інвестиції в оборонну промисловість та співпрацю з українськими компаніями.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також рішуче засудив атаки на мирне населення, підкресливши, що агресія Росії має бути зупинена негайно. Він висловив повну підтримку зусиллям міжнародної спільноти щодо припинення бойових дій та наголосив на важливості досягнення справедливого і тривалого миру.

Рютте додав, що підтримка НАТО не має на меті затягування війни, а спрямована на те, щоб Україна могла ефективно захищати себе в даний момент і запобігати будь-якій майбутній агресії.