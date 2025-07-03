Європейські лідери про призупинення постачання озброєнь Україні США

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Реакція європейських лідерів на рішення США призупинити постачання озброєнь Україні стала досить виразною. Вони підкреслили важливість посилення підтримки обороноздатності України, особливо в контексті оборонних пакетів, які були затверджені адміністрацією колишнього президента Джо Байдена.

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що

“якщо США вирішать не надавати Україні те, що їй потрібно, це буде серйозним кроком назад і для України, і для Європи, і для НАТО.” – Метте Фредеріксен

. Вона акцентувала, що війна в Україні є війною за майбутнє Європи, закликаючи інші країни континенту збільшити фінансування оборонного виробництва в Україні.

Фредеріксен також розглядає можливість перенесення виробництв з України до інших європейських країн, зокрема до Данії, де, за її словами, виробництво відбувається швидше, якісніше та дешевше. Вона підкреслила важливість посилення санкцій проти Росії та підтримки вступу України до НАТО.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності посилення підтримки України після призупинення постачання деяких видів зброї з США:

“Для нас це чіткий сигнал або чіткий меседж посилити нашу власну підтримку. Тобто нарощувати наші європейські оборонні можливості, не лише на рівні Європейського Союзу, але й на континентальному рівні.” – Урсула фон дер Ляєн

Вона також нагадала, що ЄС вже надав Україні військову підтримку на суму близько 50 мільярдів євро, включаючи військову техніку, і закликала країни-члени використовувати фонд SAFE для подальшого фінансування української оборонної промисловості.

Речник британського прем’єр-міністра Кіра Стармера підтвердив, що Велика Британія та її союзники залишаються непохитними у своїй підтримці України, продовжуючи надавати летальну, гуманітарну та фінансову допомогу. Він також підкреслив важливість активізації зусиль європейських країн у забезпеченні безпеки континенту.

Призупинення постачань озброєнь Україні: деталі

Раніше у Білому домі повідомили про призупинення частини поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через зменшення запасів на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ підкреслили, що будь-яка затримка в підтримці обороноздатності України лише спонукатиме Кремль продовжувати війну, а не шукати шляхи її завершення. Київ і Вашингтон працюють над пошуком взаємовигідних рішень для відновлення постачань озброєнь.

У Міністерстві оборони України зазначили, що офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило, і наразі триває перевірка деталей.

Державний департамент США прокоментував, що твердження про те, що українці дізналися про паузу у військовій підтримці з новин, не є повністю правдивими. Після вступу Дональда Трампа на посаду президента США військова допомога Києву ще не надавалася, але озброєння в межах пакетів адміністрації Байдена продовжувало надходити після припинення постачань на початку березня.