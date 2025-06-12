Європейські міністри посилюють тиск на Росію заради миру в Україні

За даними заяві Міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспані та Великої Британії

12 червня в Римі відбулася зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії та Великої Британії, а також високого представника ЄС, на якій обговорювалися питання посилення економічного тиску на Росію. Мета цих заходів – примусити Росію до мирних переговорів.

У спільній заяві міністри підтвердили свою “непохитну підтримку України, її народу, демократії, безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів”.

“Сильна, незалежна та демократична Україна є важливою для стабільності та безпеки євроатлантичного регіону. Ми вітаємо мирні зусилля під керівництвом США та нещодавні переговори між Україною та Росією як крок до всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН. Європа продовжуватиме робити свій внесок у ці зусилля та готова підтримувати виконання мирної угоди відповідно до принципів Статуту ООН”, – йдеться у заяві.

Учасники зустрічі також визнали важливу роль Туреччини як платформи для переговорів і високо оцінили її конструктивну участь у мирному процесі, закликавши Росію відмовитися від неприйнятних вимог для демонстрації своєї справжньої зацікавленості у мирі.

Міністри засудили нещодавні масовані напади Росії на українські міста та цивільне населення, що є явним порушенням міжнародного права.

Дипломати підкреслили готовність посилити тиск на Росію через нові санкції та запобігання їх обходу.

“Ми готові швидко впровадити нові заходи (особливо в енергетичному та банківському секторах), спрямовані на послаблення здатності Росії продовжувати агресивну війну та забезпечення того, щоб Україна була в найкращій позиції для забезпечення справедливого та тривалого миру. Ми прагнемо заморожувати російські державні активи в наших країнах, доки Росія не припинить свою агресію та не відшкодує завдану нею шкоду”, – йдеться у заяві.

Зазначено, що справедливий та тривалий мир має включати належні гарантії безпеки для України, зокрема через зміцнення її армії та оборонної промисловості. Європейці планують працювати з Україною над ініціативами, спрямованими на зміцнення Збройних Сил України.

Міністри також висловили готовність збільшити підтримку Україні, зокрема через посилення співпраці в оборонній промисловості та вивчення інших форм співробітництва у сфері безпеки, що відповідає євроатлантичній інтеграції України. Вони підкреслили важливість тісної координації з міжнародними партнерами для підтримки економічної стабільності України в рамках програми МВФ.