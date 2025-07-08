Європарламент ухвалив систему Entry/Exit System для контролю вʼїзду до ЄС

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейського парламенту

Європейський парламент затвердив нову систему вʼїзду до Європейського Союзу, відому як Entry/Exit System (EES). Це рішення підтримали 572 депутати.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті Європарламенту, реалізація нової системи розпочнеться восени 2025 року і проходитиме поетапно.

Відтепер, при вʼїзді до ЄС з країн, що не є членами Союзу, будуть збиратися дані про мандрівників, включаючи імʼя, тип документа, місце перетину кордону та біометричні дані. Це стосуватиметься осіб, які вʼїжджають за короткостроковими візами або за безвізовим режимом.

Процес впровадження системи триватиме 180 днів. У початковий період можливе тимчасове призупинення збору даних у разі виникнення технічних проблем. Країни-члени матимуть можливість самостійно вирішувати, чи впроваджувати систему поступово, чи відразу реєструвати всі перетини кордону.

Рада Європейського Союзу вже попередньо схвалила систему Entry/Exit System (EES), що дозволило Європарламенту ухвалити її без проведення додаткових дебатів.