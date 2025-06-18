Європарламент продовжив угоду про автомобільні перевезення з Україною до 2025 року

Про це йдеться на сайті Європарламенту

Європейський парламент ухвалив рішення про продовження угоди, що регулює автомобільні перевезення між Україною та Європейським Союзом, до кінця 2025 року. Остаточне затвердження цього рішення має здійснити Рада ЄС.

Згідно з даними, опублікованими на офіційному сайті Європарламенту, угода, укладена в червні 2022 року, суттєво спростила транспортування важливих товарів, таких як паливо та гуманітарна допомога, до України. Вона також сприяла експорту українських товарів, зокрема зерна, руди та сталі, до країн ЄС та за його межі.

Термін дії цієї угоди закінчується у червні 2024 року. Враховуючи триваючу агресію Росії проти України, Європарламент підтримав продовження угоди, отримавши 488 голосів «за», 137 – «проти» та 34 – «утрималися».

Оновлена угода містить ряд нововведень, спрямованих на вирішення проблем, що виникають під час її реалізації. Зокрема, водії повинні мати при собі документи, які дозволяють здійснювати міжнародні перевезення, а також наклейку на лобовому склі, що підтверджує відповідність їхньої діяльності умовам угоди.

“Запобіжний пункт дозволяє призупинити дію угоди в певному географічному районі у разі суттєвих збоїв на місцевому ринку автомобільних перевезень.” – Європейський парламент

Після отримання згоди від Європарламенту, угода буде передана до Ради ЄС для остаточного затвердження.