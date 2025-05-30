Європарламент підтримує Будапештський ЛГБТ-прайд попри заборону Угорщини

Про це повідомили CNN офіційні особи.

Наприкінці червня Будапешт стане місцем проведення ЛГБТ-прайду, на якому очікується участь щонайменше 70 членів Європейського парламенту, незважаючи на заборону угорської влади. Цю інформацію підтвердили офіційні представники.

Кім ван Спаррентак, речник співголови інтергрупи ЄС та співголова Європарламенту, зазначила, що депутати з щонайменше шести політичних груп мають намір підтримати цей захід. Інтергрупа виступає як неформальний форум для тих, хто прагне захищати права ЛГБТІ.

Кім ван Спаррентак, депутатка від голландської політичної групи «Зелені/Європейський вільний альянс», заявила, що її участь у прайді має на меті підтримати ЛГБТІК+ спільноту в Угорщині та продемонструвати, що вони не самотні.

«Прайд – це протест, і якщо Орбан може заборонити Будапештський прайд без наслідків, то кожен прайд перебуває на відстані одних виборів від заборони», – зазначила вона.

Марк Анхель, інший співголова інтергрупи, також підтвердив свою участь, підкресливши важливість солідарності з ЛГБТК-угорцями та громадянським суспільством, яке зазнає тиску в країні. Він наголосив на необхідності захисту права на мирні зібрання як основного європейського права.

27 травня представники 20 країн ЄС підписали лист, в якому закликали Угорщину переглянути своє «анти-ЛГБТІК+ законодавство» та закликали Європейську комісію вжити заходів у разі ігнорування цих вимог.

У листі, підписаному міністерствами закордонних справ різних країн, висловлено стурбованість останніми змінами в угорському законодавстві. Країни засудили використання технології розпізнавання облич для ідентифікації учасників заборонених заходів, що загрожує свободі вираження, праву на мирні зібрання та праву на приватне життя.

«Повага та захист прав людини та основних свобод усіх людей, включаючи ЛГБТІК+, є невід’ємною частиною європейської сім’ї. Це наш спільний обов’язок та спільне зобов’язання», – йдеться у листі.

Цього року угорський парламент ухвалив закон, що забороняє проведення прайдів і дозволяє владі використовувати електронне розпізнавання облич для ідентифікації учасників заборонених заходів. Організатори Будапештського прайду запланували провести захід 28 червня, закликаючи міжнародних союзників та активістів підтримати ЛГБТК+ спільноту в угорській столиці.

18 березня парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє проведення щорічного Budapest Pride, а опозиційні депутати намагалися зірвати голосування, але безуспішно. Внаслідок цього шість депутатів отримали заборону відвідувати парламент, а лідер ліберальної партії «Рух Моменту» отримав штраф у розмірі 60 000 євро – найбільший в історії угорського парламенту.

Ввечері 18 березня в Будапешті відбулася акція протесту проти заборони проведення ЛГБТК+ прайдів. 19 березня президент Угорщини підписав закон, що викликав критику правозахисних організацій за обмеження свободи зібрань.