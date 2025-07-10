Європарламент відхилив вотум недовіри Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн

Як випливає із засідання, яке транслювалось на сайті Європарламенту

10 липня Європейський парламент провів голосування щодо вотуму недовіри Єврокомісії, яку очолює Урсула фон дер Ляєн. Цю ініціативу висунув євродепутат Георге Піпері, що представляє ультраправу партію “Альянс за союз румунів” (AUR).

Засідання було транслювано на офіційному веб-сайті Європарламенту. За підсумками голосування, 175 депутатів підтримали вотум недовіри, тоді як 360 проголосували проти. Для ухвалення рішення необхідно було отримати підтримку щонайменше двох третин голосів, що не було досягнуто.

Пропозицію підтримали праві політичні групи, такі як “Патріоти Європи” та “Європа суверенних націй”, а також деякі консервативні та реформістські делегації, серед яких були й представники лівих сил.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, не брала участі у голосуванні, оскільки перебуває в Римі на четвертій Міжнародній конференції з відновлення України, що проходить 10–11 липня.

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