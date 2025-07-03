Вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн у Європарламенті 10 липня

Про це повідомляє Euronews.

10 липня в Європейському парламенті відбудеться голосування щодо вотуму недовіри Урсулі фон дер Ляєн, голові Європейської комісії. Цю інформацію оприлюднив Euronews.

Ініціатором даного голосування виступив євродепутат Георге Піперя, який представляє ультраправу партію “Альянс за союз румунів” (AUR). Він закликав до висунення вотуму недовіри президентці ЄК та її команді комісарів.

Обурення Піперя викликало таємне листування фон дер Ляєн з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів про закупівлю вакцини проти COVID-19.

Крім того, фон дер Ляєн звинувачують у можливому нецільовому використанні коштів, виділених після пандемії, а також у спробах просувати “зелену політику” через фінансування неурядових організацій.

Піперя зібрав 73 підписи на підтримку своєї ініціативи, що перевищує необхідний мінімум у 72 підписи для початку процедури. Однак, якщо хтось відкличе свій підпис, процес може бути зупинено.

Серед підписантів 32 депутати з політичної групи “Європейські консерватори та реформісти” (ECR), а також представники ультраправих груп “Патріоти за Європу” (6), “Європа суверенних націй” (26) та позапартійні парламентарі.

Згідно з інформацією Euronews, служба Європарламенту вже проводить перевірку зібраних підписів. Після цього голова парламенту Роберта Мецола має оголосити про винесення питання на розгляд.

Дебати можуть відбутися 8 липня, а голосування – 10 липня, якщо Мецола оголосить про це до 6 липня. Для підтвердження вотуму недовіри необхідно отримати щонайменше 361 голос із 720.

“Буде голосування проти цієї пропозиції. Я в цьому впевнений, бо більшість все ще підтримує фон дер Ляєн. І навіть якщо в цій більшості є багато невдоволених фон дер Ляєн, наразі вони не змусать її піти у відставку.” – Георге Піперя

Піперя також висловив сподівання, що ця ініціатива “відкриє скриньку Пандори” і стане поштовхом для подальших вотумів недовіри в найближчому майбутньому.