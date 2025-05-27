Підтримка України на сесії Парламентської асамблеї НАТО - заяви Єгора Чернєва

Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв на своїй сторінці у Facebook

Єгор Чернєв, народний депутат та голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, повідомив про спроби під час засідання асамблеї зосередити увагу на історичних подіях, зокрема на 30-річчі підписання Дейтонських угод, замість актуальних питань війни Росії проти України. Цю інформацію Чернєв оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, європейські делегати висловили чітку підтримку Україні, що контрастувало з настроєм американської делегації. “Наша зустріч з представниками США була менш теплою, ніж зазвичай. Це різко контрастувало з підтримкою, яку ми отримали від європейських колег у кулуарах. Європейці також висловлювали здивування щодо акцентів, які були поставлені на цій сесії ПА НАТО”, – зазначив Чернєв.

Він також підкреслив, що європейські країни підтримали фінальну декларацію, ухвалену за результатами асамблеї. “Асамблея відкинула ультиматум Путіна, який стосується відмови Україні у членстві, і закликала уряди прискорити та поглибити співпрацю для наближення нашого вступу. Крім того, асамблея закликала країни-учасниці збільшити військову допомогу Україні, посилити санкції проти російського тіньового флоту, а також енергетичного, металургійного та банківського секторів, і надати фінансову підтримку нашому оборонному комплексу”, – додав Чернєв.

Незважаючи на спроби представників США дистанціювати сесію від українських питань, Чернєв наголосив на успішності асамблеї, яка стала важливим кроком у підтримці України на міжнародній арені.