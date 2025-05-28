Суспільне Мовлення транслювало наживо конкурс на сайті Суспільне Євробачення

Цьогорічний конкурс “Євробачення” зібрав величезну аудиторію, адже голосування проходило в 146 країнах та територіях по всьому світу. Найактивнішими учасниками стали глядачі з США, Канади, Румунії, Мексики, Туреччини, Угорщини, Косово, ОАЕ та Південної Африки. Загалом конкурс охопив 166 мільйонів людей, що на три мільйони більше, ніж у 2024 році.

Гранд-фінал “Євробачення-2025” досяг рекордної частки переглядів у 47,7%, що є найвищим показником з 2004 року. Особливо вражаючими стали результати серед молодіжної аудиторії (15-24 роки), де фінал зібрав 60,4% переглядів – найвищий показник за всю історію конкурсу.

Трансляція конкурсу відбулася на телеканалі Суспільне Культура, а також на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення, а також на Радіо Промінь. Загалом усі події “Євробачення-2025” зібрали близько 1 мільйона 300 тисяч унікальних телеглядачів (4+, у містах з населенням понад 50 тисяч).

Чарти та стримінгові платформи

У травні 35 пісень з “Євробачення-2025” потрапили до Apple Music Daily Top 100 у більш ніж 40 країнах, а пісні конкурсу очолили жанрові чарти у 78 країнах. Пісня Wasted Love, виконана переможцем JJ, потрапила до чартів у 38 країнах, з яких у 20 вона увійшла до десятки найпопулярніших, а в 5 зайняла перше місце.

Офіційний плейлист з конкурсними піснями на Spotify став найпопулярнішим на платформі у світі вже наступного дня після гранд-фіналу 17 травня. Через тиждень три пісні потрапили до Spotify Global Top 50, що на одну більше, ніж у 2024 році. Це Wasted Love, Espresso Macchiato та Bara Bada Bastu. Важливо зазначити, що трек від гурту KAJ став першою шведськомовною піснею, яка потрапила до цього рейтингу.

Wasted Love потрапила до чартів 29 країн, зайнявши перше місце в Австрії, Швейцарії та Люксембурзі, а також увійшла до десятки найкращих у 12 інших країнах, зокрема в Німеччині, Бельгії, Швеції, Греції та Нідерландах.

Під час гранд-фіналу 17 травня ісландський гурт VÆB, який представив пісню RÓA, очолив активність на Shazam, отримавши на 51% більше згадок, ніж найкращий трек минулого року. Wasted Love також очолила чарти Shazam в Австрії та потрапила до 200 найкращих у 23 країнах.

Мартін Грін, директор “Євробачення-2025”, підкреслив, що зростаючий музичний вплив конкурсу є незаперечним: “Пісні потрапляють у світові стримінгові чарти та надихають фанатів по всьому світу. Від віталень до прямих ефірів, від національної гордості до міжнародного єднання – Пісенний конкурс Євробачення залишається однією з найяскравіших і найбільш об’єднувальних культурних подій на планеті”.