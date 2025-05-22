Переможець “Євробачення-2025” Йоганнес Пітч, відомий як JJ, висловив сподівання, що Ізраїль не братиме участь у наступному конкурсі. Цю інформацію оприлюднило видання El Pais.

Як і його попередник Nemo зі Швейцарії, JJ вважає, що “Євробачення” потребує кардинальних змін, зокрема в системі голосування та відбору учасників. “Необхідна більша прозорість у телеголосуванні. Цього року все виглядало досить дивно”, – зазначив він, маючи на увазі, що Ізраїль став лідером серед глядацького голосування.

Крім того, Йоганнес Пітч висловив бажання, щоб наступний конкурс пройшов без участі Ізраїлю: “Мені дуже прикро бачити, що Ізраїль все ще бере участь у конкурсі. Я б хотів, щоб “Євробачення” наступного року відбулося у Відні без Ізраїлю. Але рішення за Європейським мовним союзом. Ми, артисти, можемо лише висловлювати свої думки з цього приводу”.

Виконавець також висловив своє розчарування через заборону демонструвати ЛГБТ+ прапор на сцені або перед камерами. “Я скористаюся можливістю та використаю таку величезну платформу, як “Євробачення”, щоб відстоювати права всієї квір-спільноти та забезпечити більшу рівність. Стигма навколо нас залишається величезною, і, на жаль, Європа стає дедалі консервативнішою, роблячи кроки назад. Це дуже розчаровує, і з цим потрібно щось робити”, – поділився він своїми думками.

Йоганнес Пітч з піснею “Wasted Love” здобув для Австрії третю перемогу в історії “Євробачення”, раніше країна вигравала у 1966 та 2014 роках.

Нагадаємо, що громадський мовник Австрії ORF висловив занепокоєння щодо високих витрат на проведення наступного конкурсу.