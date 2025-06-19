Евакуація в Гаврилівці через обстріли: життя під загрозою

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Евакуація триває в прифронтовій Гаврилівці, розташованій у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Нещодавно волонтери вивезли Наталю, її чоловіка Олега та літніх батьків. За словами Наталі, їхній будинок постраждав від обстрілів російських військ, які двічі влучили в город. Внаслідок цього дах і вікна будинку були пошкоджені. У селі закрилися аптека та лікарня, а магазини починають закриватися.

“У нас КАБ ліг 100 метрів від будинку, а потім метрів 200-300 від нас другий. І дах будинку підірваний, і двері вирвані були, на вікнах проблеми з замками, з усім” – Наталя

Наталя працює вчителькою початкових класів. Вона зазначила, що через постійні обстріли діти змушені навчатися онлайн, і більшість з них також евакуйовані.

“З 16 моїх діточок, які навчаються у мене в третьому класі, всі евакуйовані. Бо оголошена примусова евакуація діток в нашому селі. Лячно, страшно. Ми всі, всі жителі села, навіть ті, хто примусово евакуйовані з дітками, всі сподіваються, що повернуться назад” – Наталя

Олег розповів, що за останній тиждень обстріли з боку російських військ посилилися, і в Гаврилівці закрилася єдина аптека, а лікарня також перестала функціонувати.

“Аптекарка виїхала одразу, а потім вже і лікарка виїхала. Приліт як був поруч з ними, ближче до них, лікарка виїхала також, і все. В нас немає зараз нічого. Магазини ще, дякувати богу, працюють, але наче вже також допродають і постачань великих немає” – Олег

Разом з подружжям евакуювали й батьків Наталі. 72-річна Валентина, яка працювала продавчинею та поштаркою, змушена залишити все позаду, взявши лише кілька сумок з одягом та документи.

“Я тут народилася, шкода це все кидати. Усім страшно. Хто виїжджає, а хто “будемо сидіти до перемоги”. Поки тут буде брат, він буде навідуватися. Собачка залишився і котик залишився, ось кури ще залишилися” – Валентина

Іван, батько Наталі, додав, що обстріли тривають цілодобово. У нього є проблеми з тиском, і він зазначив, що переносити вибухи дуже важко.

“Як вам сказати… Заспокоюємо, самі себе заспокоюємо. Гучно, з того боку добре чути. Буває таке, що як шарахне, то і стіни торохтять” – Іван

Родина планує тимчасово жити у рідних в Дніпрі, поки шукатиме нове житло. Наталя зазначила, що повернуться в Гаврилівку лише тоді, коли обстріли припиняться.