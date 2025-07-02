Евакуація з Костянтинівки під загрозою російських дронів

Як повідомляє поліція Донеччини у своєму офіційному повідомленні
З Костянтинівки було проведено евакуацію двох осіб, серед яких жінка з собакою та 77-річний чоловік, який потребував медичної допомоги. Правоохоронці змогли успішно пройти повз російські дрони, які з’являються над містом кожні 10-15 хвилин, про що повідомила поліція Донеччини.
Евакуаційна команда дісталася до 55-річної жінки, яка залишилася без даху над головою через нічний обстріл, що практично знищив її вулицю. Чоловік, який також був евакуйований, погодився на виїзд через необхідність лікування.
Поліція зазначила, що детектори виявляють нові FPV-дрони майже з регулярністю в 10-15 хвилин. Незважаючи на небезпеку, правоохоронці змогли дістатися до прифронтового міста та вивезти обох людей, включаючи собаку жінки.
Жінка поділилася, що в її районі сталося три прильоти по житлових будинках за останній час.
“Якщо немає вибухів, то це вже здається чимось ненормальним. Несила вже тут бути. Сну як такого немає, бо постійні прильоти.”
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