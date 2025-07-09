Евакуація родини з окупованої Херсонщини: безпека та підтримка

Про це у Facebook 9 липня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін
9 липня стало відомо про успішну евакуацію ще однієї української родини з тимчасово окупованої території Херсонської області. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін поділився цією новиною у соціальних мережах.
Сім’я складається з трьох хлопців, наймолодшому з яких всього шість років, а найстаршому – сімнадцять. Вони пережили важкі часи, адже окупанти регулярно проводили обшуки, погрожували батькам і примушували дітей навчатися за російською освітньою програмою, як зазначено у дописі.
Зараз родина знаходиться в безпеці та отримує всю необхідну підтримку, повідомив Олександр Прокудін.
Раніше в обласній військовій адміністрації також повідомляли про евакуацію двох жінок та чотирьох дітей з Білозерки, яку здійснили поліцейські спільно з волонтерами організації “Save Ukraine”.
Ще цікаві матеріали:
- Поліцейський підрозділ “Білі янголи” евакуював мешканців мікрорайону Шахтарський у Покровську, який перебуває під постійним вогневим контролем російських військ.
- Вибух автомобіля з трьома операторами російського центру “Барс-сармат” на околицях Стрілкового в Херсонській області, всі загинули.
- Україна повернула сімох дітей з тимчасово окупованих територій, які перебували під контролем Росії. Ситуація з викраденням дітей залишається складною через окупацію та міжнародні санкції.