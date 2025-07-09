Евакуація родини з окупованої Херсонщини: безпека та підтримка

Про це у Facebook 9 липня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

9 липня стало відомо про успішну евакуацію ще однієї української родини з тимчасово окупованої території Херсонської області. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін поділився цією новиною у соціальних мережах.

Сім’я складається з трьох хлопців, наймолодшому з яких всього шість років, а найстаршому – сімнадцять. Вони пережили важкі часи, адже окупанти регулярно проводили обшуки, погрожували батькам і примушували дітей навчатися за російською освітньою програмою, як зазначено у дописі.

Зараз родина знаходиться в безпеці та отримує всю необхідну підтримку, повідомив Олександр Прокудін.

Раніше в обласній військовій адміністрації також повідомляли про евакуацію двох жінок та чотирьох дітей з Білозерки, яку здійснили поліцейські спільно з волонтерами організації “Save Ukraine”.