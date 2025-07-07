Евакуація з прифронтових районів Дніпропетровщини: допомога сім’ям та дітям

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У прифронтових районах Дніпропетровщини триває процес евакуації населення. Зокрема, з Слов’янки, розташованої всього за 20 кілометрів від лінії фронту, було евакуйовано 19 осіб, серед яких дев’ять дітей.

Кореспонденти дізналися про деталі евакуації та життя в прифронтових громадах. Серед тих, хто вирішив залишити рідний дім, є Наталія, яка евакуюється разом із шістьма дітьми. Вона зазначила, що обстріли з боку РФ стають дедалі частішими, тому безпека дітей стала головним пріоритетом.

“Знаєте, доросліші діти вони розуміють, якось не так реагують. А ось меншенька, вона як тільки почує, що щось пролетить, то вона одразу прокидається, лякається і вона боїться. Думаю, що воно того не варте – сидіти в селі й триматись за хату” – Наталія

Наймолодшій доньці Наталії лише рік, а найстаршому сину – 15. За словами жінки, діти важко сприймають необхідність переїзду.

“Змирилися, спочатку плакали дуже, переживали, думали, як воно це все буде. Але звиклися з цією думкою, вже не плачемо” – Наталія

У Києві Наталію та її дітей приймуть родичі. Вона також розповіла, що їй довелося залишити своїх собак і котів, за якими доглядатимуть сусіди, які поки що не планують виїжджати.

Разом із Наталією евакуюються й їхні сусіди – Давид із дружиною. Чоловік зазначив, що армія РФ вдарила по будинку культури, розташованому всього в 100 метрах від їхнього дому. Наразі подружжя планує виїхати до батька в Одесу.

“Переживаємо за війну. Вирішували всією сім’єю: до останнього не сидіти, до того, що буде усюди прилітати й так надумали виїжджати” – Давид

Цього разу кількість заявок на евакуацію була значною, тому людей вивозили трьома екіпажами, повідомив консультант гуманітарної місії Віталій. Він зазначив, що всіх евакуйованих доставили до тимчасового прихистку.

“Із села Слов’янка 19 людей, це сім сімей, а з цих 19 дітей – дев’ять це діти. Евакуювали їх до Павлограда, вони там отримали потрібну допомогу, оформили грошову допомогу” – Віталій, консультант гуманітарної місії

У шелтері людям допомагають оформити документи та знайти нове житло. Також з евакуйованими працюють психологи, щоб підтримати їх у цей складний час.