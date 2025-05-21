Поліцейський загін “Білі янголи” здійснив евакуацію чотирьох братів з Білопілля, що на Сумщині. Серед них 13-річний Єгор, 11-річний Руслан, 10-річний Ярослав та наймолодший, 7-річний Богдан.

Цю інформацію підтвердила поліція Сумської області. Хлопці разом із батьком вирушили до більш безпечного місця, де їх уже чекала мама. Вона заздалегідь подбала про житло, щоб діти мали куди повернутися.

Батько братів розповів, що вони довго обмірковували, як організувати переїзд. Однак, коли отримали дзвінок з поліції про можливість евакуації, не вагалися. Для них найважливішим було забезпечити безпеку своїх дітей.

18 травня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники евакуювали 10 дітей, чиї матері перебували в автобусі в Білопіллі, який зазнав нападу російських військ.

Крім того, у травні “Білі янголи” також допомогли вивезти маму з двома дітьми та немовлям, якому на той момент було всього 6 днів.