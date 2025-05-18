У Білопільській громаді рятувальники успішно евакуювали десять дітей, чиї матері опинилися в рейсовому автобусі, що 17 травня зазнав атаки російського безпілотника “Ланцет”. Ця жахлива подія призвела до загибелі дев’яти осіб.

Згідно з даними Головного управління ДСНС у Сумській області, під час обстрілу одна з матерів, яка виховує восьмеро дітей, отримала поранення, а інша, мати двох дітей, загинула на місці.

Рятувальники оперативно вжили заходів для евакуації дітей разом із двома дорослими до безпечного місця. Там на них вже чекали психологи та медичні працівники ДСНС, готові надати необхідну допомогу та підтримку.

Ця евакуація стала важливим кроком у забезпеченні безпеки дітей, які опинилися в небезпечній ситуації через напад на автобус у Білопіллі.

Рятувальники продовжують свою роботу, спрямовану на захист цивільного населення та надання допомоги постраждалим у Сумській області, демонструючи відданість своїй справі в умовах небезпеки.