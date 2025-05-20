Евакуація дітей та їхніх родин з селища Олексієво-Дружківка на Донеччині триває через постійну загрозу обстрілів. За інформацією головного інспектора відділу профілактичної роботи Краматорського райуправління ДСНС Донеччини Євгена Губарєва, наразі необхідно вивезти 276 неповнолітніх. Примусова евакуація була оголошена 16 травня, і рятувальники разом із поліцією щодня проводять рейди, щоб допомогти сім’ям з дітьми виїхати в безпечні регіони.

Олена, місцева жителька, планує виїхати з трьома дітьми протягом тижня. Вони вже почали пакувати речі та знайшли житло неподалік Краматорська. За її словами, виїзд планувався ще до оголошення примусової евакуації, оскільки селище піддається постійним обстрілам. Олена також зазначає, що разом із сім’єю забирають 11 кішок, яких вони прихистили після того, як їх покинули власники. Раніше у них були собаки, але їх віддали волонтерам.

Рятувальники та поліцейські регулярно відвідують адреси, де проживають родини з дітьми. За останню добу було перевірено 15 таких адрес. Деякі мешканці не відкривають двері, але телефонують, щоб повідомити, що вже виїхали. Співробітники ДСНС підкреслюють важливість евакуації та пропонують безкоштовний виїзд на бронеавтомобілях, забезпечуючи засобами індивідуального захисту, такими як бронежилети.

Місцеві жителі діляться враженнями про постійні вибухи та польоти дронів над селищем. Ніна, яка переїхала до доньки через обстріли, зізнається, що спочатку не боялася, але тепер страждає від головного болю і боїться повертатися додому, адже їхній будинок вже двічі піддавався обстрілу.

Інші мешканці, Олександр і Валентина, висловлюють надію на мир і припинення вогню. Вони зазначають, що ховатися у підвалі стало небезпечно через ризик засипання, тому чекають на перемир’я, яке дозволить жити без страху.

Фронтова лінія розташована всього за 11 кілометрів від Олексієво-Дружківки, що робить ситуацію вкрай небезпечною. Незважаючи на це, у селищі все ще залишаються 276 дітей, які потребують термінової евакуації та допомоги.