На Куп’янському напрямку під час виконання бойового завдання російські війська підбили броньовик бійців Головного управління розвідки. Проте, незважаючи на це, водій зміг евакуювати транспортний засіб.

Цю інформацію 20 травня оприлюднили в Головному управлінні розвідки. Відомо, що броньовик M1224 MaxxPro був уражений, коли військові з “Спецпідрозділу Тимура” виконували свою місію. Після влучання бійці швидко залишили машину, але водій вирішив не залишати броньовик на полі бою.

В ГУР зазначили, що боєць логістичного підрозділу перевірив стан двигуна і, переконавшись у його справності, вирушив у небезпечну евакуацію. Незважаючи на те, що броньовик залишився на трьох колесах, водій зміг успішно вивезти його з зони ураження, супроводжуючи рух звуками скреготу металу по асфальту.