Бригада “Хартія” на півночі Харківщини успішно провела евакуацію пораненого бійця, використовуючи наземний роботизований комплекс. Відстань, яку подолав робот, склала 12 кілометрів, що стало важливим кроком у забезпеченні безпеки військовослужбовців.

20 травня представники бригади “Хартія” повідомили, що пораненого бійця завантажили на роботизований комплекс, який забезпечив його безпечну доставку до групи евакуації. Після цього пораненого оперативно транспортували до медичних працівників для надання необхідної допомоги.

Загальна довжина маршруту евакуації склала 24 кілометри – по 12 кілометрів в обидва напрямки. Цей підхід дозволив зменшити ризики для особового складу та пришвидшити процес порятунку.

У бригаді “Хартія” також зазначили, що першу повністю роботизовану операцію без участі людей вони провели наприкінці 2024 року. Це свідчить про постійний розвиток технологій у військовій сфері, що відкриває нові можливості для ефективного виконання завдань.