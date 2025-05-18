9 травня Владислав та Валентина Ігнатенки вирушили в евакуацію з села Рідкодуб, що в Лиманському районі Донеччини. Чоловік розповів, що, незважаючи на те, що інші мешканці вже давно залишили село, вони з дружиною до останнього не наважувалися покинути свій дім. Наразі подружжя перебуває у транзитному центрі в Павлограді на Дніпропетровщині.

Владислав зазначив, що їх вивіз знайомий на мотоциклі, оскільки через активність російських дронів виїхати автомобілем було неможливо. «У нас не було жодного перемир’я. Сидіти вдома стало нестерпно: обстріли тривали безперервно протягом останніх трьох, а то й п’яти днів. Востаннє, коли ми спали, вікно вилетіло з пластиковою рамою на вулицю», – поділився чоловік.

Після того, як Владислав та Валентина доїхали на мотоциклі до сусіднього села, їх забрали евакуаційники. Вже п’ять днів вони перебувають у транзитному центрі для переселенців на Дніпропетровщині, де з ними працюють психологи.

«Ми були в розгубленому, стресовому, навіть шоковому стані. Найважливіше було заспокоїти людей, щоб вони зрозуміли, що знаходяться в безпеці і не самотні», – пояснила психологиня гуманітарної місії «Проліска» Марія Шапа.

У центрі подружжю допомогли відновити документи, і наразі вони очікують на розселення. Владислав також додав, що їм пропонували евакуюватися до Польщі, але вони відмовилися, оскільки прагнуть залишитися в Україні.