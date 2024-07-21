У неділю, 21 липня, 84 жителі Донеччини евакуювали до громад Волинської області. З них 29 дітей та шість осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

Цього разу рішення виїхати до більш безпечного регіону прийняли жителі Торецької, Мирноградської, Добропільської, Новогродівської, Дружківської, Покровської, Селидівської, Гродівської та Краматорської громад. На Волині люди будуть розміщені у містах тимчасового проживання та у будівлях приватного сектору.

Зазначається, що всі евакуйовані особи були забезпечені водою та харчуванням, а також отримали тревел-набори, а дітям та підліткам додатково дістались рюкзаки.

«Янголи спасіння» за підтримки ЮНІСЕФ оформили для сімей з дітьми, евакуйованих примусово, разову грошову допомогу у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Як зауважили в ОДА, евакуація до Волинської області здійснюється спеціальним поїздом, один раз на 8 днів. Наступний рейс відбудеться 29 липня.