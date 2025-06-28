Вибух у передмісті Дніпра: ймовірне застосування експериментальної керованої авіабомби КАБ

Як зазначають Повітряні сили Збройних сил України у Telegram-каналі Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України

28 червня у передмісті Дніпра пролунав вибух, що викликало хвилю обговорень у мережі. З’явилася інформація про те, що російські війська, ймовірно, використали керовану авіабомбу з реактивним прискорювачем. Повітряні сили Збройних сил України підтвердили, що зафіксували рух КАБу в напрямку регіону, проходячи повз Запоріжжя.

За даними джерел у Повітряних силах, існує ймовірність, що на місто була націлена експериментальна версія КАБу. Однак, щоб точно визначити, чи це була бомба чи ракета, необхідно провести аналіз уламків.

“Стандартна дальність КАБу була близько 70 кілометрів. Реактивні двигуни вже давно ставлять на них. Вони постійно експериментують, намагаються збільшити цю дальність. Десь до 100 кілометрів дальність вони намагаються зробити. Але, знову ж таки, це не масова, це експеримент.” – співрозмовник Повітряних сил

Джерела також зазначили, що чим більший бойовий заряд КАБу, тим менша його дальність. Це може свідчити про те, що на місто була надіслана полегшена версія бомби.

“Можливо, якийсь з їхніх літаків підлетів якомога ближче і спробував запустити якийсь експериментальний КАБ. Але, знову ж таки, чим більше заряд, тим менше він налітає. Це якийсь був найпростіший, найлегший КАБ.” – співрозмовник Повітряних сил

Незважаючи на ймовірний запуск керованої авіабомби, джерела запевняють, що для Дніпра наразі немає великої небезпеки.

“Навіть КАБами по Харкову зараз, як там, умовно, рік тому не б’ють. Вони максимум КАБи використовують на лінії бойового зіткнення. Тому великої небезпечності в Дніпру КАБи в цей момент внести не можуть.” – джерело Повітряних сил

У Telegram-каналі Повітряних сил також повідомили, що сили протиповітряної оборони змогли збити ціль, яка летіла на Дніпро.

“Близько 11:30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро.” – Повітряні сили ЗСУ

Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння. Ситуація продовжує розвиватися.